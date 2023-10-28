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英業達家庭日登場！2概念曝初心 董座葉力誠驚喜現身

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。圖／英業達提供
英業達董事長葉力誠。圖／英業達提供

英業達（2356）今（28）日選在六福村主題樂園召開年度家庭日，今年主軸為「英業達心計劃」，吸引超過6500位同仁、眷屬到場同慶，其中，董事長葉力誠與總經理蔡枝安也驚喜到場同樂，而現場也活動採無紙數位化的簽到方式，使用自行開發的APP簽到系統，並宣導同仁自行攜帶環保餐具，融入綠色永續體驗，落實ESG理念。

英業達指出，一直以來公司致力於提供同仁工作與生活平衡的優質職場環境，不僅重視同仁個人，更擴及至同仁親友。因此，2023家庭日「英業達心計劃」選在全年齡層皆喜愛的六福村舉辦，並以「同心」與「初心」為概念出發，藉由一連串的舞台活動、闖關遊戲，找回初心，不僅能紓解工作壓力，也能凝聚同仁與眷屬的向心力。

作為疫情後睽違已久的大型活動，這次家庭日除了眾多遊樂設施以及抽獎活動外，亦有親子同樂活動，邀請眷屬大小朋友一起同樂，此外，現場也安排「英業達小學堂」遊戲攤位，透過遊戲問答，使同仁與親友對英業達企業文化能有更深一層的認識，還能獲得活動專屬贈品。

英業達指出，集團自創立以來，將「以人為本」作為核心信念，相信員工是最重要的資產，勉勵同仁在工作或生活中，皆能秉持虛心不斷創新，竭力力行追求品質，以創造自我價值與成就感，工作之餘，公司也定期舉辦各式員工活動，進而達到工作與生活平衡，攜手打造永續的幸福企業。

英業達董事長葉力誠。圖／英業達提供
英業達董事長葉力誠。圖／英業達提供
英業達今日召開家庭日活動。圖／英業達提供
英業達今日召開家庭日活動。圖／英業達提供
英業達今日召開家庭日活動。圖／英業達提供
英業達今日召開家庭日活動。圖／英業達提供

英業達

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