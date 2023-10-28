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竹縣爭取台積電 催生竹科三期

聯合報／ 記者巫鴻瑋劉宛琳歐陽良盈／連線報導

台積電放棄桃園龍潭科學園區擴廠，外傳二奈米以下新廠可能轉到中科，但中科二期擴建案仍在審議階段，新竹縣長楊文科昨首度發聲，表態新竹縣也要爭取台積電，呼籲中央不要再卡「竹科三期擴建案（科三計畫）」；行政院長陳建仁表示，政府尊重台積電對於用地的選擇，一旦台積電決定好選擇在哪裡落腳的時候，用水、用電、用地，希望中央跟地方政府大家都能夠來配合。

楊文科表示，各縣市都積極爭取台積電設廠，更傳聞台積電二奈米以下將設廠中科或南科，但根本不必捨近求遠，因為竹科三期早就有開發計畫，希望中央盡速通過都市計畫變更，讓地方早日完成土地徵收開發。

楊文科指出，台積電二奈米製程新廠已在寶山鄉大興土木中，且當初竹科寶山二期擴建案，從啟動計畫到完成徵收僅歷時八個月，創造中央與地方合作的最佳典範；延宕數十年的科三計畫若能順利進行，絕對會比其他縣市更快，因為科三計畫範圍的土地屬於工業區，開發是名正言順，希望中央好好思考科三計畫，讓台積電結合現有半導體聚落、根留新竹。

國民黨立委林思銘昨日在立法院質詢行政院長陳建仁，是否支持竹科三期土地作為台積電先進製程用地？這塊土地在民國七十年被新竹科學園區框定為特定園區，但到現在都還沒開發、解編，地方政府和附近居民感覺遭中央卡關，台積電原本就有多個重要廠區在竹科內，先進製程廠區若設廠竹縣，再適合不過。

陳建仁表示，讓台灣的護國神山能夠順利地繼續建廠，這是大家應該努力的目標。

內政部長林右昌說，都市計畫是兩級制，地方政府是一級，中央政府是一級，相關問題必須先解決，才能走到後面土地徵收的部分，這計畫的面積四百多公頃，區段徵收為三一四公頃，土地問題必須優先解決。

科三計畫為竹科擴建計畫之一，面積超過四百公頃，主要範圍涵蓋竹東鎮重埔地區，且緊臨工研院，周邊除了有竹科上百家半導體供應鏈廠商，也有清華大學與陽明交大等高教研究量能，但因中央與地方對徵收及開發定位不一，使計畫延宕多年，至今未啟動。

台積電 新竹 楊文科

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