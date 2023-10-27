緯創賣iPhone產線轉攻高毛利產品 專家看好獲利大躍進

緯創（3231）今（27）日宣布，將旗下印度iPhone生產線出售給塔塔集團，對此有市場傳言猜測，可能是受到近年印度廠傳出暴動等事故所導致，也有專家指出，其實緯創此舉是為了調整自身獲利比重，讓高毛利產品擴大所致，不過對於市場傳聞，緯創則保持不予置評。

專家認為，緯創自始接下iPhone組裝業務時，到手訂單就以舊款為主且市佔率不高，所以不會因賣掉組裝廠，就失去賺錢能力，隨美中地緣政治升溫，緯創也面臨全球產能重新調整的考驗，緯創結束印度大部分業務，雖然會導致營收表現下滑，但實際上藉此調整自身獲利比重，朝高毛利產品布局，將對集團發展帶來更好的挹注。

據了解，緯創在印度共有8條產線與iPhone有關，貢獻年營收約300億元，不過在集團營收中只佔3%，而近年團隊也積極擴大業務範圍，其中也包括伺服器領域。

據資料顯示，緯創早在2016年就已前往印度布局，旗下iPhone生產線有八條，不過，在iPhone代工供應鏈洗牌下，今年初再度傳出賣廠消息。而如今賣出產線已然定案，外界也看好緯創將以AI應用產品及非PC及手機代工業務，再度掀起一波漲幅，可望讓獲利表現再衝新高。

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