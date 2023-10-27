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AI與永續發展的關鍵 KPMG：是半導體產業

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

半導體與電子通訊是目前各國爭相發展的產業，也是推動全球經濟成長的重要引擎。近年來，AI應用蓬勃發展，除了全球晶片需求大幅上升外，各產業領域也在思考如何應用創新AI於商業環境當中。KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今(26)日舉辦「2023半導體產業研討會」，探討企業數據資安治理，同時兼顧環境責任，以邁向產業永續發展為目標前行。

根據《KPMG 2023全球CEO前瞻大調查》報告指出，七成的CEO將生成式AI列為首要投資重點，並認為生成式AI將為產業帶來潛在機會，同時也存在資安隱患；此外，也有近七成(69%)的企業已將ESG融入業務中，將其成為創造價值的方式之一。KPMG安侯建業新竹所所長黃海寧表示，AI時代正一日千里地改變世界運作，企業AI與永續併進的雙軸轉型已然成為趨勢。

安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，產業永續發展已是全球性共同目標，ESG也越來越受到全球CEO的認可，已然是企業策略中不可或缺的一部分，並有助於企業在面臨地緣政治和經濟不確定性等挑戰之下，使其業務能夠具備韌性並實現營收成長。此外，展望ESG重要趨勢，林泉興提醒，企業應留意IFRS永續揭露準則(ISSB)的接軌與導入、碳權交易所啟動後的商機與影響、供應鏈人權議題(DEI)的監管力道攀升、TNFD自然相關財務資訊揭露架構的發布與實施，方能夠在新時代的綠色工業革命中、創造差異化的價值。

半導體產業擅長使用數據資料導入智慧製造，卻也讓病毒或駭客有攻擊的機會，KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗分享半導體資安標準(SEMI E187)的範疇，其涵蓋作業系統、端點防護、網路安全及資訊安全監控四大要點，這些範疇從半導體廠的資安評估標準為起點，幫助製廠更好的檢視自身資安現況。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞則提醒，新興技術的應用上存在許多隱憂，例如科技設備不完善、缺乏數據基礎、資安隱私漏洞、監管法規未明等。因此，企業透過數據優化管理、數位資訊安全防護，並兼顧社會環境責任，方能達到產業永續發展。

資安 AI 半導體

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