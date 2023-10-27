AI PC的「魷魚遊戲」來了！高通領先英特爾 控盤者竟是他

2024年PC產業將迎來前所未有的破壞式創新：「AI PC」問世，高通正遙遙領先，緊追在後的是AMD，而Intel則在起跑時慢了一拍，背後主導這場《魷魚遊戲》的老大哥是微軟。

微軟將於2024年推出最新Windows版本（尚待公布是Windows 12、Windows 2024或新名稱），為AI PC換機帶來高度期待。業界視為此次革命是繼Intel 2003年強力推動筆電內建WiFi的迅馳平台後，下一個觸發PC革命的新浪潮。但什麼是AI PC？

業者指出，AI PC因微軟會把Copilot演算法裝在NB硬體上，提供即時的個人化服務，包括資訊查詢問答、工作文件協助、影音娛樂助理。硬體規格要求將比以往更高，但PC外型或無太大變化，最關鍵還是在於「AI算力」門檻，

關鍵是因為，2024年Windows內建的Copilot人工智慧助理，有別於11月1日將推出的Microsoft 365 Copilot企業版。目前企業版線上訂閱每月30美元，用戶使用Copilot的算力來自微軟雲端機房，2024年的Windows版本面向個人消費者，預期用戶大增，微軟無法無止盡擴建AI資料中心，AI服務將分享PC硬體資源，NB或許能在離線時也提供Copilot服務，至於收費模式仍待公布。

Qualcomm是AI PC黑馬 有人則被甩於後？

為了迎接PC新浪潮，近月各半導體巨頭Intel、AMD、Qualcomm及NVIDIA都積極行動，業者指出，最應該注意的黑馬是Qualcomm高通。

高通24日舉辦2023年Snapdragon高峰會，發表針對PC市場的Snapdragon X Elite平台，這不是高通第一次跨入PC，但是最被關注的一次，因為算力是高通目前為止在PC平台上推出最強的一代，尤其是AI推論加速器（NPU Hexagon），可以運行130億個參數，算力每秒達45 TOPS（Tera Operations Per Second）。

而這正好滿足微軟Windows 12（暫時稱呼，官方尚未公布）對AI算力的要求。

業者透露，微軟Copilot要落地在PC裝置上，對AI PC的算力要求門檻是40 TOPS，而英特爾將於12月14日發表上市的Core Ultra（Meteor Lake架構）並未符合該期待。業者透露，英特爾在效能上要達到微軟的要求，預計是下世代Lunar Lake，但該世代2024年首季在18A製程投產，預計2025年才會推出，落後一年。

而高通展示Snapdragon X Elite平台的效能，包括CPU效能是英特爾i7-1355U的兩倍，i7-13800H 14核心也快60%，但耗能更省，跟同樣是ARM的蘋果CPU M2 Max多線程效能也快2倍，直接碾壓對手，而AMD將於2024年推出的Ryzen 8000系列（Strix Point）效能傳出也達標微軟算力門檻。

由於Arm在效能上大幅躍進，NVIDIA跟AMD也都盛傳已經投入Arm架構處理器開發，外電報導，微軟2016年同意讓高通獨家開發相容Windows晶片，而該期限在2024年到期，也讓半導體晶片巨頭摩拳擦掌。

調研機構Counterpoint預估，Arm因為蘋果市占率大翻揚，在NB滲透率正在威脅霸主英特爾，從現在14%提升至2027年的25%，也就是四分之一是Arm天下，其中蘋果仍獨大，但其他品牌也正加入，專家表示，若Windows和Office365全面支援Arm及基於Arm的原生應用程式，將加速使用者轉換平台。

AI PC世紀將來臨，在這個轉折點，PC巨頭誰可能超車？誰可能在拐點被遠遠甩在後面？目前Arm跟X86的競爭尚未落幕。

AI PC將是賽局轉捩點 英特爾：不擔心Arm

包括聯想剛結束的聯想Tech World 2023大會中，創辦人楊元慶也再度提出AI PC，包括AMD、NVIDIA及英特爾也十分重視。

英特爾執行長基辛格更多次強調：AI PC代表PC產業的一個轉捩點， 英特爾正在透過AI PC加速計畫跟100多家軟體開發商合作，針對軟體優化、核心開發工具提供合作。

基辛格更在最新法說會上預告，今年PC市場規模達2.7億台，2023年底前PC產業見到止跌回穩的好消息，部分原因是Windows 10服務終止帶來的商用換機潮，以及電競需求回穩，而2024年將上看3億台左右，比今年成長。

基辛格仍強烈支持自家Core Ultra新品，他夠路Intel Core Ultra已發貨數周，將於12月14日推出，這是英特爾第一個利用Foveros高級3D封裝技術的小晶片產品，可提供更高的能源效率和圖形效能，也是首款整合神經處理單元 (NPU) 的PC處理器。

基辛格並對Arm的威脅看淡，強調Arm在PC產業中扮演的角色仍微不足道，雖英特爾會認真看待所有競爭，但從過去經驗看來，他認為Arm威脅並沒那麼重要。

隨AI PC的重心挪移到軟體應用，AI要求的硬體效能在VPU或NPU上，而非侷限於CPU，PC半導體晶片的競賽就像《魷魚遊戲》是打一場不一樣的戰爭，誰能勝出2024年就將揭曉。 英特爾全新Intel Core Ultra最新的Meteor Lake有AI VPU，但真正規格達標微軟需求平台預計2025年問世。圖/英特爾提供 高通Snapdragon X Elite平台的算力高達45 TOPS。高通提供 AI PC的「魷魚遊戲」來了，這是一場全新的競賽。圖／摘自imdb

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