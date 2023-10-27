看待人工智慧 鈺創董座：看好 AI 讓世界變得非常有活力

利基型記憶體大廠鈺創（5351）董事長盧超群今（27）日出席台灣半導體產業協會（TSIA）年會，被問及美國晶片禁令再升級，他回應，這件事情大家心裡都有準備，只是來的很急又很快，最近全球的經濟也很亂，可是看好AI（人工智慧）的應用，會讓世界變得非常有活力，對明年看法樂觀。

盧超群指出，經濟一定要成長，人類才會活得更好，其中，半導體會是主流、引擎，並認為半導體是屠龍刀，AI是倚天劍，兩個結合在一起，讓世界產生很大的變化，準確地說，是更有活力。

針對產業庫存，盧超群認為，現在庫存是比較少，原先大家預期第4季開始會有很多新的方向和需求，可是經濟上有很多突發的事件，所以這個月要沉澱下來看看，另外點出，庫存不再是問題，問題還是消費者願不願意消費，因為大家有很多的顧慮。

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