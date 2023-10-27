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SEMI 看旺未來三年矽晶圓市場 2025年需求再創新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體產業遭遇逆風，使今年矽晶圓需求不振，不過預期明年將可望重回成長動能。國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球矽晶圓出貨恐將比去年減少14.1％，不過預估明年矽晶圓需求將可望繳出年成長8.5％表現，重拾成長動能。

SEMI指出，由於半導體需求維持疲弱動能，加上總體經濟表現不佳，因此預期今年全球矽晶圓出貨量可能將年減14.1％至125.12億平方英吋。不過SEMI也預期，由於人工智慧（AI）、高效運算（HPC）、5G、車用及工業等市場需求帶動下，2024年全球矽晶圓市場需求將可望重回成長動能，預期將年成長8.5％至135.78億平方英吋。

且進入2025年後，，SEMI預估，全球矽晶圓出貨量將可望再度成長向上成長，年成長幅度將上看12.9％至153.32億平方英吋，整體市場需求將可望再度改寫歷史新高，並預估全球成長趨勢將可望延續到2026年，整體市場規模將上看162.14億平方英吋。

矽晶圓

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