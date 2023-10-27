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新竹縣也要爭取台積電 楊文科籲中央：不要捨近求遠

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科表態台積電2奈米以下設廠新竹縣也有興趣，呼籲中央盡快通過竹科三期計畫。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科表態台積電2奈米以下設廠新竹縣也有興趣，呼籲中央盡快通過竹科三期計畫。記者巫鴻瑋／攝影

因龍潭科學園區擴建生變，外傳台積電2奈米以下新設廠可能轉向入駐中科，但中科2期擴建案仍在審議階段，今天上午新竹縣長楊文科首次針對台積電2奈米以下發表意見，表態新竹縣也要爭取，呼籲中央不要再卡「竹科三期擴建案（科三計畫）」。

楊文科表示，各縣市都在積極爭取台積電設廠，更傳聞台積電2奈米以下將設廠在中科或南科，但事實上根本不必捨近求遠，因為竹科三期早就有開發計畫，希望中央儘速通過都市計畫變更，讓地方能夠早日完成土地徵收，並展開土地開發工作。

楊文科今天上午赴新竹縣議會施政報告也提到，新竹縣在科學園區擴建、土地徵收上已有經驗，其中台積電2奈米製程新廠已在寶山鄉大興土木當中，且當初竹科寶山二期擴建案從啟動計畫到完成徵收，僅歷時8個月，創造中央與地方合作的最佳典範。

楊文科指出，延宕數十年的科三計畫若能順利進行，絕對會比其他縣市更快，因為科三計畫範圍的土地是屬於都市計畫的工業區，若要展開開發是名正言順，希望中央好好思考科三計畫，讓台積電能根留新竹，因為只有新竹縣最適合，能讓台積電設2奈米以下量產工廠，呼籲中央「審慎思考」。

科三計畫為竹科擴建計畫之一，面積超過400公頃，主要範圍涵蓋竹東鎮重埔地區，且緊臨工研院，周邊除了有竹科上百家半導體供應鏈廠商，同時又具有清華大學與陽明交大等高教研究量能，但因中央與地方對徵收及開發定位不一，使得計畫延宕多年至今未啟動。

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