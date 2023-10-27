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亞太電董座陳鵬：守住合併價 就是替股東爭取最大權益

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

兩大電信合併案正進入最後階段，相較於台台併調整換股、併購價格（砍價約85億元），亞太電信（3682）董事長陳鵬今（27）日表示，遠傳信守承諾，亞太電信團隊守著去年合併價格，就是替股東爭取最大權益。

遠傳電信（4904）與亞太電信合併即將進入最後階段，亞太電信今日舉行臨時股東會，討論事項為「提請同意與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案」，表決結果獲得的81.1%股東同意，照案通過。

對於小股東提出股東權益爭議，陳鵬表示，我們一直守著去年的價格，是很不容易的，這也是我們替股東爭取的最大權益，對照另一個合併案，我們異議股東（台灣大哥大是亞太電信股東之一）在另一個案子（台灣大併購台灣之星）把價值壓低，但卻要把亞太電信併購價格拉高。

陳鵬坦言，亞太電信過去一年增加的虧損，遠傳並沒有重算換股比例，否則以現在財務狀況算，換股比例絕對會更低，遠傳支持我們原本換股比例，也信守承諾，不重談價格也是對股東最大權益，遠傳也很有誠意，雙方還是在很友善的基礎上做這件事情，目標努力持續證交所程序，力拚第4季完成合併。

陳鵬認為，電信產業整併，未來三大電信對等競爭，市場規模可望做出更大的差異化服務，對產業創造出來的價值，這種價值是即使亞太電信達到損益兩平，都創造不出來的價值，電信合併案的價值，不僅是對於環境節能減碳的永續，更是對於產業永續發展的價值。

股東會 亞太電信 遠傳電信

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