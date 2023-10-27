張忠謀警告 美中緊張將拖慢全球晶片業

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）創辦人張忠謀26日表示，美中科技緊張加劇，將拖慢全球晶片業。

路透報導，92歲的張忠謀在亞洲學會（Asia Society）於紐約主辦的活動說，切斷中國晶片業與世界其他地區的聯繫，將影響中國大陸以外的其他業者，「我認為，脫鉤最終會拖慢所有人。當然，眼前的目標是讓拖慢中國，我認為正發揮作用」。

他表示，這種脫鉤的影響已逐漸顯現，之前發生過多次的老牌大國與新興大國之間的經濟衝突，最終都引發了戰爭，「看起來各國都對彼此不滿，讓我很擔心」。

他說，美中地緣政治緊張的特色，正是老牌大國與新興大國之間的對抗，「我們唯一的希望是這不會導致更嚴重的後果」。

他也讚揚美國的高等教育體系，並表示樂觀看好台積電在亞利桑那州的建廠計畫，「我真的認為這個國家，也就是我的國家美國，仍是世界的希望，即便我們遭遇各種問題」依然如此。

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