中科二期規劃給台積電使用 陳揆這樣說

行政院長陳建仁今（27）日上午赴立法院備詢，在接受媒體聯訪，被問及台積電（2330）落腳中科時，他表示尊重台積電的用地選擇。

媒體詢問陳揆，經濟部長王美花證實，中科二期確實有規劃給台積電使用，先進製程究竟落腳何處，目前是看好中科嗎？

陳揆說，我們尊重台積電廠商對於它的用地的這個選擇，我們大家一旦在它決定好選擇在哪裡落腳的時候，我希望中央跟地方政府大家都能夠來配合，然後對於用水、用電還有用地的這個部分，來讓我們的護國神山能夠順利地繼續建廠，我想這是我們大家應該努力的目標，所以讓護國神山得到政府跟地方的合作，我想是我們大家共同的意旨，也是共同努力的方向。

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