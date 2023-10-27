台積中科擴建 內政部初審卡關

台積電二奈米廠落腳中科二期園區案，台中市政府都市計畫委員會八月底通過後，內政部昨天首度召開中央級都委會專案審議，初審結果未過關，專家提出再生水、綠電的細部水電供應計畫等六大改善建議，要求台中市政府修正計畫書圖後送國土署，並經內政部土地徵收審議小組，評估土地徵收公益性及必要性通過後，再提內政部都委會審議。

台中市都發局表示，將全力配合內政部都委會審議，協助中科管理局修正都市計畫書圖與土地徵收作業公益性及必要性評估報告。

經濟部長王美花昨天上午表示，中科二期本來就是要給台積電使用，至於製程規畫由廠商決定，國科會預訂明年六月交地。不過，全案在內政部初審卡關，是否會衝擊後續的交地時程，引發外界關注。

在內政部昨天舉行的都委會中，專家針對六大方向提出具體改善建議，首先，要求應補強說明園區擴建選址理由，並具體說明台積電二○五○淨零在中科二期的路徑策略與目標。其次，由於開發面積達八十九點七五公頃，因此短期對外公共運輸、長期大眾運輸路網需擬定階段性計畫，內部區域計畫道路規畫、公共停車需求等都需具體補強。

第三，針對曾引發爭議的基礎水電問題，專家於會中表示，除台水、台電背書二期所需的水電不會排擠原有民生供應外，也需擬定細部水電供應計畫，具體確保水電供應無虞，尤其再生水、綠電更是綠化重要指標。第四，針對地震調查、環境敏感、災害潛勢及防災計畫也須修正。

第五，為符合比例原則，專家在會中特別強調環評、土地徵收的公益性及必要性，如原址台中興農高爾夫球場徵收曾面臨會員抗議，委員也要求高爾夫球證權益須有具體保障計畫；公部門土地方面，陸軍靶場徵收為擴廠二期用地後，這塊營改基金土地處理方案，需再詳細列出。最後，事業廢棄物處理若受天災摧毀，廢棄物處理設施因而受影響時，相關應變計畫需再具體些，也待下次都委會專案小組審查。

中科台中園區二期擴建原先是要做為台積電二奈米製程基地，但先前因都市計畫審查延宕，加上國際經情勢變化，以及高雄市府大力配合楠梓園區的交地作業，台積電已證實將到楠梓園區投資二奈米廠；而今，台積電宣布放棄進駐龍潭三期，台積電一點四奈米廠轉往中科傳聞甚囂塵上。

王美花昨於立法院經濟委員會備詢指出，台積電一點四奈米製程若要找比較可行的用地，應該是中部以南的地方，主要考量是先進製程需要較大面積土地，需求至少上百公頃。

針對台積電進駐中科二期，內政部昨首度召開中央級都委會審議卡關，專家特別提出興農高爾夫球場徵收爭議。本報資料照片

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