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台積電不落腳龍科三期始末 鄭文燦一次說清楚

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。中央社
行政院副院長鄭文燦。中央社

台積電（2330）不落腳龍科三期，對此桃園市長張善政指出，龍潭居民反彈就是因為不知情，對此，行政院副院長鄭文燦表示，台積電從2019年開始評估在桃園設置先進製程的基地，大概有八個基地備選，最後擇定在龍科三期。在過程當中，居民爭取權利，這是很正常的事情，為了減少居民的抗爭，竹科管理局也做了很大的努力。

鄭文燦指出，台積電從2019年開始評估在桃園設置先進製程的基地，大概有八個基地備選，最後擇定在龍科三期，主要是台積電先進封測三廠已經設置在龍科。他擔任市長期間徵收了龍科二期（土地），也非常順利，其實在這個計畫核定之前，行政院已經開了非常多次的協調會，包括用水計畫、用電計畫，包括生態保育、環評的條件，以及學校的安置，最後才由行政院拍板定案。

鄭文燦說，定案過程也要跟桃園市政府簽定代辦協議，這個代辦協議橫跨了他的任期跟張善政的任期，到了張善政任期，也由竹科管理局撥了這個代辦的經費，同時也召開了超過十次以上的會議。在過程當中，居民爭取權利，這是很正常的事情，為了減少居民的抗爭，因此竹科管理局主動把南側20%的基地，大概有五個住宅聚落正式來劃出，減少抗性，竹科管理局也做了很大的努力；主要的癥結是園區規劃是由政府來主導，不應該放任部分政治人物帶頭把這個矛頭對準台積電。

此外，鄭文燦也提到，台積電在科學園區裡面，它要採取只租不售的方式，成立36年來，第一次遇到有部分公職把矛頭指向台積電本身，為了避免外溢效應，因此台積電選擇不進駐龍科三期。這是一個非常重要的經驗，地方政府要有決心、要有耐心，也要把園區徵收，包括土地徵收，或者地上物的補償，或者居民的安置當作是重點。

最後，鄭文燦強調，桃園市政府跟竹科管理局應該要就未來的龍科三期該怎麼調整，因為未來還有所謂的環評，包括土地的徵收作業，期程也會有所調整，他認為主要的癥結是張善政在接手之後，雖然開了十幾次會議，但是對於部分的政治人物帶頭抗爭，把焦點轉移到台積電，他認為這樣的做法是錯誤的示範。

台積電 竹科 鄭文燦

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