龍科三期爆爭議 鄭文燦：將矛頭指向台積電是錯誤示範
桃園市長張善政今接受專訪，談及台積電宣布放棄進駐龍科三期時表示，去年宣布台積電一奈米進駐龍科三期時，地方居民並不知情，更認為居民甚至有點被「強暴」的感覺。對此，行政院副院長鄭文燦反批，張善政擔任桃園市市長，園區規劃是由政府主導，不該放任部分政治人物帶頭把矛頭對準台積電，這是錯誤的示範。
鄭文燦今出席「兒福A1公辦都市更新案」動土典禮。對於張善政在節目中提到，台積電不落腳龍潭是因為鄭文燦去年為了選舉，太早拋出消息，據說龍潭居民反彈是因為他們根本不知道要被徵收土地，她表示，台積電從2019年開始評估在桃園設置先進製程的基地，大概有8個基地備選，最後擇定在龍科三期，主要是台積電先進封測三廠已經設置在龍科。
鄭文燦說，他在擔任桃園市長期間徵收了龍科二期的土地，過程也非常順利，並指出，在這個計畫核定之前，行政院已經開了非常多次的協調會，內容包括用水計畫、用電計畫，包括生態保育、環評的條件，以及學校的安置，最後才由行政院拍板定案。
他表示，定案的過程也要跟桃園市政府簽定代辦協議，這個代辦協議橫跨了他的任期，與張善政的任期，到了張善政市長任期，也由竹科管理局撥了代辦的經費，同時召開超過十次以上的會議。
鄭文燦說，居民爭取權利，這是很正常的事情，為了減少居民的抗爭，竹科管理局因此主動把南側20%的基地，大概有5個住宅聚落正式來劃出，減少對抗性，他認為竹科管理局也做了很大的努力；主要的癥結是園區規劃是由政府來主導，不應該放任部分政治人物帶頭把這個矛頭對準台積電。
他表示，台積電在科學園區裡面，採取只租不售的方式，成立36年來，是第一次遇到有部分公職把矛頭指向台積電本身，台積電為了避免外溢效應，因此選擇不進駐龍科三期。他說，地方政府要有決心、要有耐心，也要把園區徵收，包括土地徵收，或者地上物的補償，或者居民的安置當作是重點。
他認為，桃園市政府跟竹科管理局應該要就龍科三期未來的環評、土地徵收作業，以及期程來評估如何調整。他認為，主要的癥結是張善政在接手之後，雖然開了十幾次會議，但是對於部分的政治人物帶頭抗爭，把焦點轉移到台積電，這樣的做法是錯誤的示範。
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