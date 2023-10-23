富士康遭查稅 經長王美花：有無政治打壓國人都在看
鴻海富士康集團遭大陸當局查稅，經濟部長王美花今（23日）出席「第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」表示，產業發展署已經在第一時間與鴻海保持密切連續，有無政治打壓的意圖國人都在看，將持續關切後續發展。
大陸近期針對鴻海富士康服團廣東、江蘇等重點企業查稅，也對河南、湖北等企業檢查用地情況，鴻海昨（22日）發布重訊表示，集團在世界各地都遵守合法合規的基本原則，將配合相關單位的作業。
大陸當局針對鴻海富士康的動作，經濟部長王美花今出席「第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」會後表示，經濟部產發署昨天第一時間已經與鴻海聯繫，內部仍在確認相關情況，而經濟部也會與鴻海保持密切聯繫。
王美花表示，富士康遭到查稅的情況，有沒有遭到政治打壓國人都在看，但對經濟部來說，較在乎廠商在世界各地的發展是否有被不當干擾，將持續關切產業發展。
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