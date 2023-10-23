富士康在大陸被查稅 會擴及他廠？ 龔明鑫回應了

富士康傳出在大陸被查稅，是否可能擴及其他廠商？國發會主委龔明鑫今天受訪時表示，政府不了解背後原因，也密切觀察是否有擴及其他廠商， 無論是鴻海或其他廠商有需要任何協助，政府都會盡力提供協助。他表示，此時正是全球供應鏈重組之際，各國都非常歡迎台商，希望盡量不要有政治議題干擾。

龔明鑫今天出席第29屆METS會議，受訪時做了以上表示。龔明鑫表示，富士康一事一傳出，政府就很關注，經濟部也在第一時間跟鴻海連絡，了解是否有需要政府協助之處，後續要觀察也許有其他廠商，如果需要幫助，政府都會盡力幫助。

龔明鑫表示，目前是全球供應鏈重組時刻，每個國家都很歡迎台商，希望盡量最好不要有一些政治議題干擾。

媒體詢問很多廠商會擔心下一波輪到自己?龔明鑫表示，政府也會密切觀察，目前還不知背後原因，如果是對鴻海單一企，業應該就不會擴及其他台廠，如果擴及其他台廠，就比較是系統性問題。他重申，此時全球供應鏈正重組，台廠若有任何需要，政府都會盡力協助。

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