快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

貿聯亮相 OCP 高速連接方案助力 AI 資料中心革新

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
貿聯運算與運輸事業群資深副總林明村（右三）。貿聯／提供
貿聯運算與運輸事業群資深副總林明村（右三）。貿聯／提供

線束大廠貿聯-KY（3665） 今（23）日表示，該公司參加10月17~19日在美國加州聖荷西舉行的 OCP Global Summit 2023，展示超高功率電纜與連接器解決方案，今年的亮點是正式提出浸沒式冷卻應用，以及支援100kW機櫃高功率產品，在展會中，讓許多北美超大規模資料中心業者深感興趣。

貿聯是全球首批提供 224Gbp/s 批量電纜的供應商之一，可滿足人工智慧與機器學習應用中對高資料傳輸速率的需求，目標市場為 1.6T DAC 及 AEC 領域，此新產品也是貿聯在收購德商 LEONI AG 旗下工業應用事業群的綜效之一。另外，隨著傳輸速度的大幅提升，功率上的需求也會增加，材料選用與散熱技術將成為業者競爭的關鍵。由於客戶對傳輸速率要求持續提升，而且週期也愈來愈短，目前部分業者與客戶之間合作開發的，都已是未來1~2個世代的傳輸規格。

在人工智慧和機器學習的應用推動下，內部高速線已經成為高階伺服器中不可或缺的關鍵元件之一，貿聯也在本次OCP 中展示了 DC-MHS 全系列 PCIe Gen6 高速內部線。CXL 應用是針對 PCIe 的伺服器資源池化需求所開發的技術，在OCP 2023中也可以觀察到，越來越多記憶體廠商展示相關產品，這些產品目前都直接使用PCIe高速內部線進行連接。

此外，市場也越來越關注資料中心外部連接方案應用，在外部連接方案，貿聯展示1.6T OSFP DAC & 1.6T OSFP-XD 連接器/Cage，及 ParaLink® 高速裸線, 傳輸速率達 224Gbit/s，並能提供浸沒式冷卻解決方案，符合下一世代1.6T高速網路傳輸，滿足人工智慧與機器學習應用。

關於今年 OCP 全球高峰會的成果，貿聯運算與運輸事業群的資深副總林明村表示，在這次的 OCP 全球高峰會上，我們深受世界級客戶的熱烈關注，這代表著他們對我們高品質、專業服務的肯定。貿聯一直以來都在與世界級人工智慧客戶密切合作，共同致力於將人工智慧創新轉化為現實。

他說，面對人工智慧高效運算和高速傳輸的迫切需求，我們研發出了超高速的1.6T OSFP DAC、AEC，以及1.6T OSFP-XD連接器/Cage，同時包含光學傳輸（CPO）和AI伺服器所需的 PCIe Gen6 高速內部線，以及具有浸沒式冷卻技術的超高功率電纜和連接器等產品。我們注重專業設計、開發能力和嚴格的品質標準，再加上全球客戶技術支援，使得我們能夠持續成為全球互連領域的創新者。我們希望攜手世界級客戶，共創一個更加永續、更高效的下一代人工智慧雲端資料中心。

人工智慧

延伸閱讀

重陽敬老節 包租代管長者換居方案新增2大亮點

純網銀、支付業 搶旅平險商機

風電3-2期選商規則 將放寬

擬限制陸用戶用美企雲端！ 美商務次長證實並親揭原因

相關新聞

谷月涵：台股面臨修正 AI類股回檔不是泡沫化

寬量國際策略長谷月涵今天表示，目前台股現金部位比重正處於下跌階段，意味著會有一波修正壓力，然而風險不像以前那麼大；他認為...

拆解 iPhone 15 Pro Max 估台積3奈米晶片成本增27%

iPhone 15系列推出後成為市場話題，其中頂規版成本也備受關注。近期研究機構拆解 iPhone 15 Pro Max...

法人：從 ASML 財報看台灣半導體設備投資機會

美中科技戰在美國進一步擴大對中國輸出AI晶片等管制措施中，市場對成效評價不一；大型法人機構表示，由ASML 的財報中，觀...

Gogolook 全新訊息防詐 APP 在台上線 破解社交工程詐騙

信任科技服務商 Gogolook（走著瞧股份有限公司）（6902）持續展現創新與防詐能量，旗下服務除了陌生來電辨識軟體A...

富士康遭中國查稅 谷月涵：促台商更認真分散投資

中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，寬量國際策略長谷月涵今天說，在中國設廠的台商，無論傳產或電子業，都有外國客戶建議不要再...

中國對富士康查稅 陳建仁：已聯繫鴻海視情況協助

中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地，行政院長陳建仁今天表示，相關單位已在第一時間與鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。