快訊

美女租客欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰「曝長相」：很漂亮但太髒了

MLB／台灣女棒好手現場看美聯冠軍戰 偶像「阿土伯」親自送球棒

遺產最麻煩的資產是股票？律師：5千萬集中一檔跟50萬五十家公司狀況不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電控資本開支增 陸行之認為現金股利可期待

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）法說會後，資深半導體產業評論家陸行之表示，台積電第3季車用半導體占比下滑至5%，顯示車用半導體代工需求遽降，暗示車用半導體客戶面臨需求減緩，加速調整庫存，他進一步分析認為，「很難想像台積電明年資本開支會比今年的320億美元來得高」，「這樣 Capex density 有機會降到40%左右，其現金股利才有空間繼續拉高」。

陸行之最新臉書貼文以「從台積電法說看車用半導體代工需求」為題，他表示，台積電上周法說公布第3季車用半導體季減24%，年減近6%，車用半導體占比從二季度的8%，下降到三季度的5%，顯示車用半導體代工需求遽降，暗示車用半導體客戶面臨需求減緩，加速調整庫存。

陸行之認為，「全球車用半導體代工需求遽減」，「台積電控資本開支增現金股利可期待」，他說，台積電車用半導體占比雖只剩5%，但德國廠及日本廠擴廠多少跟先前的強勁需求有關，如果三季度營收遽減24%，假設其中4%是單價變化，20%是出貨量減少，表示車用半導體產能利用率一下少了近兩成。

陸行之分析，目前台積電12吋產能利用率平均70~75%，8吋產能利用率比12吋低，「實在很難想像台積電明年資本開支會比今年的320億美元（主要只有3/2nm 及CoWoS, 光罩需要投錢）來得高」，。

陸行之強調，「這樣 Capex density（capex/sales）就有機會從2021／2022／2023年的53%／48%／47%降到40%左右（vs. 38%淨利潤率+25%非現金折舊／營收-13%現金股利／營收=50% 概估自由現金流／營收）」，「這樣其現金股利才有空間繼續拉高」，他說，過去三年資本開支／營收都在50%上下波動，要提高現金股利真的是有困難。

陸行之針對台積電車用半導體占比下滑一事還提出幾點分享，他表示，台積電車用半導體客戶主要在美國，歐洲及日本，這些客戶如 NXP、TI、STMicro、Infineon、 Renesas 多預期三季度營收季比持平或小幅衰退，但台積電看到客戶砍單24%，表示這些車用半導體客戶在三季度大降外購晶圓代工庫存（有可能砍代工，守自廠），美國車廠大罷工影響，或看到比之前預期差的需求狀況，請大家重點關注。

陸行之說，台積電車用半導體客戶主要系使用7nm 以上的12吋成熟製程，所以台積電成熟製程營收在三季度季減10%，年減24%，明顯比8吋的季增6%，及先進製程（7nm 及以下製程）工藝的季增18%來的差。

陸行之認為，不同於PC及 Smartphone 半導體代工需求似已觸底回升，車用半導體似乎還在加速趕底，以目前彭博社全球分析師預期各大車廠三季度營收季減超過5%，年增遽降到6%來看（vs. 二季度的23% y/y），車廠客戶營收季減似乎比半導體供應商看到的還來得差。

陸行之強調，「作為產業分析師，我會很小心預期全球車用半導體，尤其是傳統油車用半導體供應商公布的三季度營收及四季度營收指引的數字及公布後的股價表現」。

台積電

延伸閱讀

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

台積電放棄進駐龍潭 賴清德喊「這是我責任」：一定協助在台找到投資地點

台積電1.4奈米新廠落腳何處？ 王美花：一定留在台灣

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

相關新聞

下一個新興兆元產業 台灣電動車供應鏈何去何從？

台灣經濟部正著手推動電動車整車自主生產能量相關補助計畫，預估汽車整車與零組件等相關產業可望成為台灣下一個「新興兆元產業」。

AI醫療大勢降臨 台灣要建第二座神山

人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、物聯網(IoT)與5G-6G網路發展的速度一日千里，造就工業物聯網(IIoT)、車聯網(V2X)蓬勃發展，科技的影響力也擴及智慧醫療，打造出「醫療物聯網」(IoMT)。

台積電控資本開支增 陸行之認為現金股利可期待

台積電（2330）法說會後，資深半導體產業評論家陸行之表示，台積電第3季車用半導體占比下滑至5%，顯示車用半導體代工需求...

富士康遭大陸查稅恐擴及其他產業？ 龔明鑫這樣說

大陸官方對鴻海（2317）集團旗下富士康查稅，國發會主委龔明鑫今（23）日表示，現在正是全球供應鏈重組的重要時刻，每個國...

富士康遭中國查稅 龔明鑫喊話勿政治干擾

中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅。國發會主委龔明鑫今天表示，全球供應鏈重組之際，每個國家都非常歡迎台商，希望不要有政治議...

富士康遭大陸查稅 陳建仁：持續關注當台商後盾

對於中國大陸對富士康查稅，行政院長陳建仁今（23）日指出，相關單位已經在第一時間跟鴻海（2317）保持聯繫，希望視情況提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。