鴻海集團富士康 遭大陸查稅

中國大陸官媒環球時報昨天報導，大陸稅務部門近期依法對鴻海集團旗下的富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

大陸當局對鴻海集團出手查稅、查用地，引起台商圈和科技業的高度關注，外界認為是針對鴻海創辦人郭台銘參選而來。

鴻海集團昨天對此發布重大訊息，強調合法合規為集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。經濟部則表示，第一時間已與鴻海聯絡，後續將視情況提供協助。

二○二四年總統大選進入白熱化階段，大陸近期針對兩岸經貿互動舉措不斷，包括商務部十月九日公告，將貿易壁壘調查期限延長三個月，至台灣大選前一天。

大陸昨天透過官媒釋出調查富士康在大陸多地企業的消息，但並未說明對富士康查稅與查用地情況的原因，也未公布調查結果。

環球時報報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生受訪指出，大陸有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改（整頓改善）。

張文生並稱，大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商合法正當權益。近年來，有關部門發布一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，在大陸投資建廠的台企普遍受益。作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反饋母公司鴻海集團。

他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展，發揮積極作用。

大陸國台辦發言人陳斌華上月被問及郭台銘參選議題時回應，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇；要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

大陸當局在敏感時機對指標性台商出手，前例不少。二○一六年，與蔡英文總統家族曾有商業往來的海霸王集團，在大陸多地工廠先後因標示不實等問題遭罰，海霸王後來透過媒體刊登全版廣告，自稱非「綠色台商」。

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