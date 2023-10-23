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賴清德喊支持鴻海 籲陸珍惜台商

聯合報／ 記者吳慧芬林海／連線報導
民進黨總統參選人賴清德。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
民進黨總統參選人賴清德。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

鴻海集團旗下富士康被中國大陸查稅，民進黨總統參選人賴清德昨到高雄參加「全國中醫師賴清德後援會」成立大會致詞時說，聽到此事「令人意外又遺憾」，呼籲全國民眾要支持鴻海、支持台灣企業，「他們要在哪個國家發展，是他們的選擇，無論選擇什麼地方，政府與人民都要好好支持」。

賴清德說，昨天他聽到鴻海被中國政府查稅，被查用地有無問題，包括鴻海在廣東、江蘇的廠被查稅，鴻海在河南、湖北的廠被查用地有無問題。

賴清德說，希望中國政府能了解，台商是台灣資產，台灣很珍惜，台商這廿、卅年來對中國產業與經濟貢獻非常大，中國也應珍惜照顧台灣企業，不要選舉到了就採取動作，逼台商表態，甚至用查稅、查用地手段，這非常不應該。

經濟部昨天表示，會與鴻海密切保持聯繫，並將視情況提供協助。經濟部指出，產業發展署第一時間已與鴻海窗口聯絡，鴻海表達感謝經濟部關心，公司內部仍在確認相關情況，而本於協助產業發展的任務，經濟部後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。

賴清德 台商

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