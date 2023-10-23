富士康遭查稅 陸台商與工商界審慎解讀
鴻海集團旗下富士康在大陸多地企業遭查稅及用地調查，引起兩岸關注。大陸全國台企聯會長李政宏昨說，投資凡事合法合規處理，「只要完全有遵守規矩，就沒有什麼好擔心」，不必過多猜測。
三三會理事長林伯豐則表示，實際狀況目前並不是很清楚，但是依照過去案例研判，富士康被查稅應該是公司本身的問題而非政治問題，鴻海創辦人郭台銘現在也不是鴻海董事長，應該和參選的關聯性不大，只是商業上的問題。
林伯豐說，富士康營收規模很大，聘雇的會計師也很多，對於稅務的相關問題都很理解，因此影響應該不大，如果要往政治意圖方面解讀，那大陸出手的程度應該會更重，而不會只是查而已。
此前在郭台銘宣布獨立參選總統後，大陸全國台企聯官方微信號九月曾引述李政宏談話指出，廣大台商感到非常失望和憂慮，認為郭台銘的獨立參選無疑是給在野參選人選情雪上加霜。李政宏並向郭台銘喊話，希望以大局為重，「盡早歸隊」。
不具名的工商團體指出，富士康在大陸投資設廠，大陸政府依法本來就有權力去進行相關調查，但是鴻海創辦人郭台銘正積極投入總統大選，大陸選在這個時間點出手，不知道背後是有政治目的，或是富士康在稅務方面是否真有疏失。
這位人士表示，從郭台銘宣布投入大選之後，看得出來大陸在此次大選中仍相當謹慎，擔心貿然出手會造成反效果，推測應該是希望藉此傳達某種訊息，但究竟是希望積極或是消極哪個方向則還需要再觀察。
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