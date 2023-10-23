富士康遭查稅／北京的焦慮...露餡了

正當藍白合如火如荼推動之際，北京也對台灣明年大選出手，昨（22）日透過環球時報公布已經對鴻海集團旗下富士康展開稅務稽查及企業用地情況調查。北京的目的再清楚不過，就是要逼鴻海集團創辦人郭台銘退選。

大陸在實施「反間諜法」後，不少外資企業已對投資當地卻步。富士康此次遭查稅，恐加深更多台外商的疑慮。若北京事前已清楚這些可能的後果，仍決定對富士康下手，或許反映出大陸對明年台灣大選結果確實看得相當重，也相當焦慮。

郭台銘於8月28日宣布將投入2024年大選後，8月30日，大陸國台辦主任宋濤就專程陪同國民黨副主席夏立言前往山西運城關帝廟參訪。在來到劉關張「結義圖石碑」前，宋濤刻意唸出碑文上最後兩句：「背義忘恩，天人共戮」。宋濤這句話是要說給誰聽的？所有人都知道。

9月5日，北京更借全國台企聯之名發布新聞稿，明白表達郭台銘獨立參選將讓在野候選人選情雪上加霜，呼籲郭台銘盡早「歸隊」，攜手實現台灣政黨輪替主流民意。

但郭台銘依舊堅持參選到底，並於9月20日啟動全台連署作業。據了解，大陸相關部門隨後就於9月底進駐鴻海集團旗下富士康各廠區展開查廠行動。

郭台銘將如何回應外界不得而知，但北京後續得面對這次出手可能產生的後座力。2000年3月15日，台灣總統投票日的前三天，時任大陸總理朱鎔基在兩會後記者會上，以罕見嚴厲的措辭警告台灣民眾：「你們要警惕啊！」結果為陳水扁催出不少選票。大陸這次對富士康查稅，能否達成預期目標不無疑問。

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