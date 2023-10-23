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聯發科自駕車產品 也有好消息

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

聯發科攜手輝達（NVIDIA）攻自駕車晶片市場傳捷報，業界人士透露明年將進入新產品導入（NPI）階段，象徵產品已可望進入試產，聯發科也將藉此晉升全球自駕車晶片大廠。

值得注意的是，聯發科在與輝達宣布合作之前，近年已開始跨入車用晶片市場，惟主要鎖定智慧座艙應用，合作對象主要是中國大陸車廠，貢獻營收相當有限，與輝達展開合作後，為聯發科打開了全球市場的大門。

聯發科今年5月底宣布聯手輝達進入車用晶片市場後，雙方便開始正式展開合作研發。業界指出，聯發科先前已籌組數百人車用晶片研發團隊，此次因應與輝達的合作案，再抽調數個其他事業群經驗豐富的研發主管進駐，功力大為增進，隨著數個月的研發合作，目前又有新消息傳出。

供應鏈指出，聯發科與輝達合作開發的車用智慧座艙、自動駕駛晶片，預計將於明年上半年進入新產品導入階段，代表接下來將會陸續進入工程驗證、設計驗證及生產驗證等三階段，預計2025下半年將可望陸續進入正式量產。

另一方面，聯發科為因應車用晶片將全球強化人工智慧（AI）技術，可望在與輝達共同開發的車用晶片導入小晶片（chiplet）製程，屆時將會採用先進封裝技術，讓聯發科、輝達共同開發的車用晶片AI效能大幅強化。

業界推估，聯發科、輝達合作開發的車用晶片產品線將可望在2026年為雙方開始貢獻業績，屆時將可望讓聯發科順利晉升為全球自駕車晶片大廠的供應商之一，為聯發科帶來營運新成長動能。

聯發科 晶片 輝達

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