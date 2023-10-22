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傳富士康在中國大陸被查稅 鴻海：會積極配合

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）今（22）日發布重大訊息聲明表示，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」

中國大陸官媒《環球時報》報導，大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

富士康 鴻海

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