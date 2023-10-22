立訊大咬蘋果 台鏈有壓
產業分析機構Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam指出，大陸精密製造代工廠立訊精密約占蘋果手機出貨量的10%，但從今年iPhone 15系列表現來看，預估立訊iPhone 15系列出貨量將因蘋果「傾斜」增長，承擔更多手機生產任務，超過去年的水準。
蘋果手機主要台系組裝代工廠包括鴻海與和碩，若立訊精密承擔更多蘋果手機生產任務，勢必會對鴻海、和碩等帶來壓力。
財聯社報導，在iPhone 15系列中，立訊精密主要承擔iPhone 15和15 Plus的生產，Pro版本相對較少。
由於今年與華為的「正面交鋒」，15系列在大陸市場表現較預期下降。根據Counterpoint數據，iPhone 15系列在大陸發售後17天的銷量與iPhone 14相比下降4.5%，如果排除去年較往年晚三周發布的iPhone Plus的影響，銷量降幅估計超過10%。
iPhone 15在大陸市場的失利還引來蘋果CEO庫克近期訪陸，他參觀四川成都太古里的蘋果門店、雅安的村鎮學校和茶園、浙江嘉興的立訊精密工廠，並到北京拜訪大陸商務部部長。
其中，庫克參觀立訊精密，被市場視作為立訊精密「站台」。庫克還在其微博中寫道「我們與立訊精密合作已有十多年，現在他們正在生產一些我們最先進的產品，包括碳中和的Apple Watch系列和iPhone 15 Pro Max等。」
儘管iPhone 15系列在大陸市場遇冷，15系列在海外市場需求強勁。根據Counterpoint在美國市場調研的數據，該市場前九天的 iPhone 15銷售數據顯示銷量整體增長達兩位數，基礎款和Pro，尤其是Pro Max機型需求表現均穩健。
iPhone 15熱賣，體現在立訊精密發布的2023年度業績預告中。立訊精密2023年淨利預計來到人民幣108億~122億元，年增18%到23%。
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