電腦人轉身 李俊毅打造健康分

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

很多人常問Lydia AI共同創辦人李俊毅，當初為什麼會推出「AI健康分」？他表示，對學數據科學的人來說，征服複雜度相當高的醫療數據，就是一種挑戰，此外，公司幾年前的「日本經驗」也有關係。

Lydia AI跟日本大都會人壽在2018年合作，當時推出的產品就有點像是現在AI健康分的雛型。李俊毅說，「日本大都會人壽需要我們運用AI科技來幫他們預測18種疾病，那時候我才開始思考健康分的概念」。

2019年，李俊毅因疫情無法飛來飛去，長期留在國內，也讓他發現，台灣的健保資料及醫療險都很成熟，很適合發展健康分。

李俊毅說，保險公司導入這項商品，涉及通路、核保、行銷等跨部門，並不是每家公司都有這方面經驗，「很幸運的是，那時的台灣人壽願意嘗試」，2021年落地台灣人壽導入AI健康分。

Lydia AI是一家在加拿大創立的公司，卻選擇到亞洲市場提倡AI健康分，原因說來也很簡單。

在美國，醫療數據分布有相當複雜度，小型新創公司要介入有一定難度，且美國已有大型保險公司做類似AI健康分產品，亞洲則沒有，加上亞洲醫療保險市場有很大潛力，這讓Lydia AI決定鎖定亞洲市場，希望成為亞洲具代表性的AI健康分。

Lydia AI推出的AI應用產品，在跟保險公司洽談合作歷程，也歷經相當長的時間，李俊毅開玩笑說，「我一開始是電腦的人，現在變成保險人了」，要如何從不了解保險到現在了解保險公司的「眉眉角角」，的確要花點時間。

AI 保險 日本

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