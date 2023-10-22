龍巖少東拒接班 搶搭AI列車

AI堪稱今年熱門關鍵詞，在ChatGPT聲名大噪前，國內外已有不少新創公司埋鍋造飯多年，龍巖集團已故創辦人李世聰之子、Lydia AI共同創辦人李俊毅，也是箇中佼佼者。李俊毅這位拒絕接班的叛逆少東，靠實力打造亞洲首創的AI「健康分」，助攻保險業打造新型生態圈。

因為從小對電腦的興趣，Lydia AI共同創辦人李俊毅大學念的是計算機語言學系，2015年時他跟朋友在加拿大成立AI新創公司Knowtions（現在多稱Lydia AI），沒想到今年初ChatGPT成為全球最爆款的聊天機器人，AI大興，他順勢搭上了火紅的AI列車。

圖／經濟日報提供

李俊毅提到，創業之初，完全沒有預期今天AI會大爆發，但這幾年來AI的技術可說每一天都在突破。

李俊毅的創業公司名叫「Lydia 」，這不是人名、也不是歌名，而是公司使用的AI模型名稱。Lydia AI是由亞洲多國，超過3,300萬筆數據，長達十年以上資料，訓練而成的AI模型，可將複雜的健康數據紀錄，轉化為一般人容易理解的1到100分的分布，一個數字就代表一個人的健康情形。

「AI健康分」利用AI引擎分析一個人的健康數據，產生個人專屬的健康風險評估報告。李俊毅說，「AI可以看到未來三年、五年、十年會發生的事」，AI健康分能預測未來自己或家人健康的風險，有哪些要注意，如失智、癌症、慢性病等風險。

目前Lydia AI已經能夠分析超過26種國人常見的重大疾病風險，甚至可以做到非常細的預測。

李俊毅說，有了風險預測，可以解決很多問題，像是過去保險公司評斷一個人能否買保險，會以某些疾病有無做二分法，如果有這個病，就不可買，卻忽略有些患者生活規律，運動也很充足，透過健康分的風險預測，有機會幫助這樣的民眾買到保險。

此外，Lydia AI還能進一步生成未來的「智慧開銷」建議。他解釋，有些疾病健保只能給付一部分，剩下的要靠自己規劃，在這種狀況下，健康分還可協助用戶做開銷規劃，有助提高健康風險意識。

Lydia AI目前也跟台大醫院研究合作，做急診室的AI應用，主要是針對急診病患，預測追蹤再入院率，可提供醫生做為治療決策參考。

就在受訪前幾天，這項研究成果刊登在國際醫療期刊「心血管醫學評論（RCM）」，獲得國際醫療論壇與專業期刊的認可，也驗證了Lydia AI的模型在醫學預測上的精準度。

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