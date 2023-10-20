AMD推新品 重返高階桌上型處理器領域
超微（AMD）於20日發表Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列處理器，預計將於今年供貨給DIY客戶、系統整合夥伴，及戴爾、惠普、聯想等OEM合作夥伴。
AMD推出Ryzen Threadripper 7000系列處理器，是該公司自2020年後首次重返高階桌上型（HEDT）領域。
AMD基於5奈米製程、Zen 4架構打造的Threadripper 7000系列處理器，標榜可提供無與倫比的多核心效能。此外，AMD PRO技術將為全新處理器挹注效能，提供企業級安全與管理功能，為工作站市場帶來令人驚豔的效能。
AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh表示，該公司長久以來引領著工作站及高效能運算領域的創新，全新Ryzen Threadripper 7000系列處理器標誌其在此路途上更進一步。
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