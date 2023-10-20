SEO技術遭濫用 搜尋引擎納入競品廣告詞恐挨罰
公平會近日委員會議通過，禾荃國際有限公司利用網頁程式設計，不當使用競爭對手商標中的文字作為行銷文案投放至Google搜尋中，使消費者誤認並點入連結至禾荃公司網站，屬榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定，處5萬元罰鍰。
官員解釋，網路時代，搜尋引擎優化(Search Engine Optimization，簡稱SEO)係透過瞭解搜尋引擎的運作規則調整網站內容，提高網站在搜尋結果排名之方式，其中撰寫網頁標題及網頁摘要為最基本SEO作法，以增加流量，吸引目標客戶。
公平會調查發現，禾荃公司近年使用其公司網站的電商管理系統，將曾於該網站內被搜尋過同業的相關字串，利用SEO技術，設計「【○○】系列推薦 myBRA 用好內衣挺妳的美」文案，並整合投放至Google搜尋中。
當消費者在Google搜尋引擎鍵入「Sexy in Shape」等相關字串後，搜尋結果即會帶出主要競爭對手商標中主打的文字「Sexy in Shape」、禾荃公司自家產品文案及品牌名稱「myBRA」同時並列，尤其禾荃文案中又呈現競爭對手推薦等用語，但點擊搜尋結果卻進入禾荃公司網站，易使人誤以為兩者屬同公司之事業表徵、同系列產品或具有一定合作關係，屬榨取他人努力成果行為，顯失公平競爭，也將減少競爭對手接觸潛在客戶之機會，已違反公平交易法第25條規定。
公平會呼籲，使用SEO技術進行網路行銷時，應謹慎評估程式設計方式及避免形成與競爭品牌並列，並有導致消費者誤認的文案，以免觸法。
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