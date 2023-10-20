教育部英語線上學習平台 獲微軟列成功案例

教育部委由台灣師範大學建置Cool English英語線上學習平台，導入微軟Azure OpenAI服務、微軟語音辨識及語音合成技術，開發主題情境式英語聊天機器人，深化學習者英語口說能力，獲微軟執行長納德拉點名列為全球成功案例之一。

根據微軟今天提供的新聞資料，微軟本週由納德拉（Satya Nadella）發布2023年度財務報告，內容提及生成式AI（人工智慧）正重塑每個軟體類別和所有產業，將從根本上改變生產力，並協助應對當今面臨的挑戰。

在財務報告中，納德拉將台灣教育部的英語線上學習平台，列為全球領先擁抱生成式AI並快速導入的範例之一。

微軟官網指出，教育部推動的CoolE Bot主題情境式英語聊天機器人，採用Azure OpenAI服務的自然語言模型，結合微軟語音辨識及語音合成技術，能理解真人口語的對話內容，並針對多元情境及不同階段的學習者，產出自然且符合學習者英語程度的回應。

此外，Cool English英語線上學習平台也針對國小、國中及高中學生，規劃多元英語課程，涵蓋聽力、閱讀、寫作與翻譯、字彙、文法、遊戲、升學專區、競賽等內容，培養學生自主學習動機。

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