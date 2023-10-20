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精星執行長異動 董事長不再兼任

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華科集團旗下PCBA廠商台灣精星（8183）今（20）日公告公司執行長異動，為符合公司治理規範及強化董事會監督功能，公司董事長不再兼任執行長。

精星執行長原先由董事長焦佑衡兼任，不過今日公司尚未公告新任者。

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