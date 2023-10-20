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與藍白別苗頭 郭台銘：經濟建設比政治改革更重要

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（中）。圖／郭辦提供
鴻海創辦人郭台銘（中）。圖／郭辦提供

鴻海（2317）創辦人既總統擬參選人郭台銘今（20）日表示，大家都聚焦在政治改革工程，他則是在推動經濟改革工程，推崇先總統蔣經國推動的十大建設，都是為台灣打下重要基礎的經濟建設工程，沒有一項是政治工程，主張政治要為經濟服務，造就了台灣錢淹腳目的時代，期許未來能將蔣經國的精神繼續延續下去。

郭台銘今日前往桃園平鎮褒忠祠義民廟參拜，巧遇民眾黨立委參選人賴香伶，兩人互動自然，相互交換競選文宣小物，郭從賴手上接過民眾黨總統參選人柯文哲的胸針後，也回送一個印有自己頭像的錢母當作回禮，兩人並互道加油。

郭台銘今日上午前往桃園平鎮褒忠祠義民廟，他致詞時表示，參選有三個目標，就是和平、經濟、清廉，烏俄戰爭還沒結束，又爆發了以巴衝突，各國在以巴地區多年來為和平付出了很多努力，以色列也擁有世界一流的情報系統，最後還是爆發了戰爭，多少無辜平民幼兒慘死在無情炮火之下，新聞畫面太血腥不忍直視，然而，這樣的憾事卻不斷重演，現在更正在上演。

郭台銘呼籲，兩岸和平極其重要，必須記取教訓警惕省思，確保未來百年兩岸都不再發生戰事，雙方必須坐下來談，這也是他提出金門和平宣言的目標，就是為了推動兩岸和平，「民進黨不談，我郭台銘談」，不一定要馬上談出成果，但開始談總比都不談來的好，不然，哪天會發生什麼誤判我們都不知道。

論及經濟目標，郭台銘直言，最近都在推動一些經濟改革工程的事情，現在大家都在討論政治改革工程，但是政治改革何其困難，動輒陷入政黨惡鬥，台灣現在就是這樣。

郭台銘舉台積電（2330）設廠為例，他從不擔心訂單問題，而是擔心電的問題，要留住台積電不能用下命令的方式，要公司設廠不能用政治力介入，政治必須為經濟服務，要人家來設廠不能沒有提供充分的電、水、人才、土地等整體規劃，這才是政府該做的事，但政府都沒有做，政府平常不養雞，殺掉雞把蛋拿出來，「殺雞取卵，就是我們政府現在的做法。」

鴻海創辦人郭台銘至廟參香。圖／郭辦提供
鴻海創辦人郭台銘至廟參香。圖／郭辦提供

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

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