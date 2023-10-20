瑞昱財報／第3季獲利寫四個季度以來次高 第4季抱持審慎保守態度

網通IC設計大廠瑞昱（2379）公告第3季財報，稅後淨利25.72億元，寫下四個季度以來次高，每股賺進5.01元。對於第4季營運展望，副總經理黃依瑋表示，目前市場已經進入傳統淡季，因此對瑞昱本季營運抱持審慎保守態度看待。

瑞昱今（20）召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收達266.78億元、季成長1.5％，毛利率42％、季成長1.5％，稅後淨利25.72億元、季減1.3％，每股稅後淨利5.01元，表現與第2季的5.08元相去不遠。

回顧第3季營運，黃依瑋指出，第3季營收增幅不大，主要受到客戶提前在第2季備貨影響，不過預期後續毛利率可望開始持穩。

庫存表現上，黃依瑋說，自家與通路商庫存都相當健康，尤其PC、消費型產品都保持在健康水位，網通產品庫存也朝向健康方向前進，但市場不確定性仍偏高，因此目前也不敢把庫存壓太低，目前規劃庫存天數低於100天左右水準。

對於後續營運表現，黃依瑋表示，第4季能見度非常有限，加上時序步入傳統淡季，因此預期本季需求可能將會放緩，對於瑞昱本季營運抱持審慎保守態度看待。其中，電信市場仍受到全球政經局勢變化影響，不過預期部分標案可望在2024年開始復甦，屆時將可望開出標案，瑞昱屆時在相關網通產品線將可望回復出貨動能。

從各產品線來看，乙太網路市場，黃依瑋認為，由於明年PC、路由器等終端產品都將採用2.5／5G等規格乙太網路標準，因此預期明年乙太網路需求將可望復甦；WiFi產品線部分，預期到今年底WiFi 6在PC滲透率將可望達到70％、路由器滲透率則上看60％，同樣對於瑞昱WiFi出貨動能有所幫助。

WiFi 7產品線布局上，黃依瑋指出，WiFi 7的互通性測試將在明年第1季完成，第2季才可望啟動標章認證計畫，屆時將可望帶動全球WiFi 7市場需求，預期明年全球WiFi 7市場滲透率將可望達到5％，代表就有不錯的市場表現，瑞昱明年將會鎖定高階路由器、PC市場衝刺WiFi 7出貨動能。

此外，近期人工智慧（AI）市場發展備受期待，黃依瑋表示，沒有網路連結就沒有AI，包括雲端、資料中心、網路連接、邊緣裝置，隨著AI升級跟市場擴增，需求同步拓展，瑞昱自然會因此受益，瑞昱與阿里巴巴、Google等超大型資料中心供應商未來自然有合作機會。