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科技界盛會Arm Tech Symposia 2023 下月登場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2023 Arm 科技論壇下月在台北及新竹登場。（美聯社)
2023 Arm 科技論壇下月在台北及新竹登場。（美聯社)

科技界矚目盛會Arm Tech Symposia 2023（2023 Arm 科技論壇），預定11月1日在台北市萬豪酒店、11月2日在新竹市國賓飯店隆重舉行，開啟為期一個月、橫跨亞太區七大科技重鎮的巡迴活動。這是Arm每年最重要、也是 Arm IPO後規模最盛大的實體活動之一，除了由Arm各事業部的專家親自在現場分享最新技術，也將廣邀來自科技產業深具影響力的意見領袖共襄盛舉。兩場活動預計吸引超過1500人與會。

2023 Arm科技論壇將以「Arm is Building the Future of Computing」為主軸，探討在AI（人工智慧）時代來臨之際，Arm的最新技術如何驅動創新科技，為次世代的智慧運算、沉浸式視覺、AI應用、自主體驗等帶來更多可能性。

Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven，將在台北及新竹兩場次，以「Building the Future of Computing in the Age of AI, Together on Arm」為題發表主題演講，分享Arm如何延續過去三十年為全球生態系帶來的技術革新，在AI時代致力提供頂級的效能和軟體支援，與合作夥伴一同因應日益嚴峻的挑戰，共創全新的機會。

台北和新竹雙城場次也將各安排一場「關鍵對話」議程，將邀請來自各產業的意見領袖，與Arm台灣總裁曾志光互動交流，一起關注當前的熱門科技話題。

2023 Arm科技論壇的台灣場次，共計有兩場主題演說、兩場關鍵對話、40場橫跨Arm四大應用領域－車用、物聯網、基礎設施、終端產品－的最新技術分享，以及來自各產業領域的合作夥伴發表的專題演講。內容涵蓋趨勢洞察、技術研究、解決方案、實務應用與案例分享等。而今年的創舉之一，則在台北場與新竹場，為Arm的四大應用領域各安排了一場長達一小時的技術深入探索議程（Technology Deep-Dive），兩天共計八場次，讓與會來賓就特定領域的技術發展及未來應用充分交流。

來自Arm廣大生態系的夥伴，也熱烈支持今年的活動。現場除了Arm的主題展示攤位，更有超過二十家生態系夥伴熱烈參與，規模大幅超越以往，將展示其基於Arm技術開發的最新產品與解決方案。

台北新竹雙城舉辦後，Arm Tech Symposia 也將巡迴東京、首爾、北京、深圳、上海等科技大城，與當地科技菁英共同探索科技產業與應用的最新發展，交流來自前端科技領域的重要議題。

Arm AI 生態

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