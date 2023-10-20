台積電增資美國子公司80億美元 前9月台灣對外投資成長190%

經濟部投審司今日公布9月核准投資案，其中，台積電以80億美元投資美國亞利桑那子公司等大型投資案，使今年1至9月台灣對外投資金額達到174.8億美元，同期比增加190.06%。雖然對外投資件數減少，但投資金額是近15年第3高。

投審司指出，今年1-9月核准僑外投資件數為1697件，較上年同期減少7.57%；在核准金額部分，投增資金額79億7451萬美元，較上年同期減少28.42%，主要是去年1-9月投資金額為近15年來新高，比較基期較高所致。

今年1-9月核准新設公司件數929件，新設公司投資金額6億3354萬美元；核准新南向國家來台投資件數為470件，同期比增加35.45%，投增資金額24億609萬美元，同期比增加25.59%，投資主要來源地為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，今年1-9月核准陸資來台投資件數21件，同期比減少41.67%；投增資金額計2657萬美元，同期比增加38.08%，主要因自開放陸資來台投資以來，去年1-9月投資金額為歷年同期比最低，比較基期較低所致，今年1-9月投資金額仍為歷年同期間次低。

對外投資方面，今年1-9月核准對外投資件數414件，同期比增加1.47%；投資金額174億8,147萬美元，同期比增加190.06%，主要是今年1-9月核准台積電以80億美元增資美國雅利桑納子公司、鴻海以8億餘美元增資新加坡子公司、陽明海運以8億美元增資新加坡子公司等大型投資案所致。

另外，今年1-9月核准對新南向國家投資件數為159件，同期比增加45.87%，投資金額43億3,025萬美元，同期比增加65.49%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

對陸投資部分，今年1-9月核准對中國大陸投資件數249件，同期比減少7.43%；核准投資金額25億2,880萬美元，同期比減少17.03%。

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