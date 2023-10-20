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英特爾推出業界首款AI PC加速計畫 2025年衝刺逾1億台PC導入AI應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾推出業界首個AI PC加速計畫。圖/英特爾提供
英特爾推出業界首個AI PC加速計畫。圖/英特爾提供

英特爾在Innovation 2023大會上分享了AI PC使用案例後，19日宣布啟動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program），透過這項全球創新計劃以加速AI在整體PC產業的發展，預計2025年前在超過1億台PC上實現AI應用。

英特爾表示，AI PC加速計畫，為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾的資源，包括 AI工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會。這些資源能夠幫助生態系合作夥伴充分利用英特爾剛發表地表最強桌上型處理器Intel Core Ultra的技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化；催生出全新的使用案例，讓AI PC生態系的解決方案能夠連結到更廣泛的 PC 產業。

AI PC的出現是PC 產業的重要轉捩點，愈來愈多軟體透過AI和 ML演算法強化自身應用功能，這些應用讓大眾能更簡單的創作藝術、音樂、學習知識與提升工作效率。英特爾憑藉中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）和神經網路處理器（Neural Processing Unit, NPU）的強大架構，將人工智慧軟體的效能和能源效率最佳化。

英特爾執行副總裁兼客戶端運算事業部總監Michelle Johnston Holthaus表示，運用在 AI開發領域具備豐富經驗及深厚的ISV工程關係網路，英特爾將在促進連結與創新上扮演積極的角色，推動全新的PC使用案例和體驗。

英特爾進一步指出，AI PC加速計畫將由英特爾經驗深厚的工程技術人才，協助各項基於 ISV 需求的特定軟體優化及調整、核心開發工具和 OpenVINO™ 等軟體開發套件，以及產品上市機會。

英特爾將與超過100 家的 ISV合作夥伴發展 300 多項AI加速功能，包括 Adobe、Audacity、BlackMagic、BufferZone、CyberLink、DeepRender、MAGIX、Rewind AI、Skylum、Topaz、VideoCom、Webex、Wondershare Filmora、XSplit、Zoom，並有1,000 多家 ISV 合作夥伴，提供一套循序漸進的互動方式，幫助構建、優化並部署從邊緣到雲端的AI 解決方案。

AI 英特爾 軟體

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