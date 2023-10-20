龍科擴建未撤案 自救會痛批蘇貞昌
台積電放棄進駐龍潭科學園區三期，竹科管理局指高科技發展仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範圍，排除南側住宅密集區。反龍科擴建自救會昨上午再到科管局陳情抗議，強調居民不是反商，要的是合法、合理，唯一訴求就是撤案。
反龍科擴建自救會昨號召卅多位民眾到科管局抗議，科管局建管組長蔡文火接下陳情書，表示會藉由公聽會和民眾協商。
反龍科自救會代表張貴有指出，擴建計畫影響當地三千多人，台積電已放棄，但科管局至今仍未同意撤案，質疑到底是哪一家半導體廠商要進駐？
抗議居民指出，他們並不是反對，而是質疑合法性，且中科、南科還有土地，為何還要徵收我們的地？職業駕駛員退休的朱奶奶說到激動處紅了眼眶，痛罵行政院前院長蘇貞昌：「你嘴角流下一滴油，就夠我活好幾十年」，她拚搏一輩子，繳了這麼多稅金，但政府竟然要徵收他們的土地給私人財團，她沒辦法接受。
政治大學地質學系教授徐世榮指出，科管局徵收不合法，台積電在美國、日本、德國設廠，各國都沒有徵收人民土地，國家開發要對人民侵害最小。
蔡文火回應，園區開發不只單為單一廠商，是站在國家高度布局高科技產業發展，雖然台積電退出，在龍科一樣有開發、擴建計畫，台積電不來，園區範圍會調整、縮小，排除南側住宅密集區；原計畫預計影響一一二六人，一六二戶，調整後約影響八六四人、八二戶，土地也從一五八公頃調整為一一九公頃。
桃園市長張善政說，未來龍科園區會繼續發展，桃園航空城是另外一塊非常好的產發發展用地，願意來的產業都可以來。
台積電昨日舉行法說會時，對於全球各地建廠狀況釋出最新展望，然而，對於近日廣受外界關注的龍潭園區三期絕口不提，僅表示仍會持續評估適合建廠位置。
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