黃仁勳晤夥伴 也和張忠謀共進晚餐

輝達執行長黃仁勳本周造訪台灣，他透露，市場需求很強，他已與台積電總裁魏哲家見面。而且輝達正在籌畫下一代為ＡＩ基礎設施等應用所打造的晶片，因此也與相關供應鏈夥伴見面，討論合作策略。

黃仁勳這次所到之處，不論是公開行程還是私人行程，都持續成為注目焦點。

除了出席鴻海科技日活動，黃仁勳於昨日與英業達總經理蔡枝安一起露面，他提到，已與英業達、廣達、華碩、技嘉、鴻海等合作夥伴會面，同時也已與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。

當被問及美國晶片管制新禁令，黃仁勳回應，正在盡快研究了解相關規定，他整晚都在與美國加州的團隊討論，當然這對於中國市場與產業會有影響，不過國安議題確實很重要，輝達也會遵循美國政府的相關規定。

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