鴻海高雄電池中心和發廠上樑 預計2024年6月生產

鴻海高雄電池中心和發廠今天上樑，預計明年6月生產；高雄市副市長羅達生出席表示，市府會持續在政策與投資環境上扮演鴻海最強夥伴，並打造高雄作為智慧城市推動的重要基地。

鴻海高雄電池中心和發廠今天舉行上樑典禮，羅達生及市府經發局長廖泰翔等人出席。羅達生表示，市府會持續在政策及投資環境上扮演鴻海最強夥伴，攜手中央推動亞灣智慧科技發展，打造高雄作為下一世代智慧城市推動的重要基地。

羅達生指出，位於和發產業園區的鴻海高雄電池中心，是鴻海集團全球的電池中心生產基地，在市府協助下，陸續取得建照及動土，預計明年6月就可生產磷酸鐵鋰電池，提供電動巴士、乘用車、儲能相關領域所需。

廖泰翔說，高雄近年推動電巴、智慧運輸、智慧交通、智慧城市發展，鴻海電巴在關鍵性技術上，放眼全球市場極具競爭力，市府會持續協助鴻海和發電池中心、橋科電巴廠投資案盡速落實，共同攜手打造高雄成為動力電池及電巴生產重鎮。

鴻海D事業群總經理簡宜彬表示，今天在高雄和發產業園區的鴻海第1座電池工廠，是鴻海電動車產業的新篇章，未來完工後，看好將加速產業轉型。

簡宜彬說，高雄電池中心具有3個特色，第一是研發中心扎根高雄；第二是深度上下垂直整合，形成1個在地產業聚落，提供客戶完整解決方案；第三是輸出國際，目標是北美、東南亞等國家。

經發局表示，看好高雄電動車發展優勢，除了鴻海，還有穩懋、三元能源科技、輝創電子等多家指標性廠商擴大投資高雄，歡迎更多電動車相關產業廠商來高雄投資，完整在地電動車產業鏈。

商品推薦