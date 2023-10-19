友達藝術體驗服務進軍 ART TAIPEI 全球首賣數位典藏精品

友達（2409）光電積極連結藝術生態圈，拓展先進顯示技術於多元場域應用的可能性。並透過10月20至23日於台北世貿一館登場的「ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會」，展現FindARTs藝術策展實力，以獨家擬真藝屏技術導入藝術永續價值，並將臺灣百年藝術史第一代前輩藝術家陳澄波先生與攝影名導齊柏林先生的系列作品，轉化為FindARTs數位典藏精品首次發行，讓真跡不受地域限制，隨心所欲營造出可媲美博物館的視覺饗宴。

即將邁入第30年的ART TAIPEI，作為亞太區域歷史最悠久的國際藝術博覽會，此次匯聚145家海內外參展商，開創展位面積歷年之最。友達以獨步全球的A.R.T. （Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，參與ART TAIPEI展演3年，提供博物館級色彩還原技術以及安全加密技術雲端平台，讓原創作於數位介面真實呈現且安心保存。

今年，友達FindARTs以「時序光譜」為主軸，以光譜為軸、年代經典藝術家為經線，呈現從經典到當代12位藝術家作品，展演跨時空背景下的臺灣時代光譜，從多元媒材、質地、光影以及創作中演繹的故事情節，重現過去到未來、不同感動與視野的年華色彩。同時，為提供永續藝術科技服務，更首度發行FindARTs數位典藏精品，如17吋陳澄波《油彩臺灣》、32吋齊柏林《高山島·台灣》系列、《豐饒》系列、《壯闊台灣》經典版等，以及多位藝術家精緻畫冊，提供最高規格加密技術珍藏且保護原畫作，讓真跡走出博物館、收藏空間，於數位裝置上精準還原畫作色彩與細節，創造藝術與科技交錯的新視野。

此外，友達FindARTs亦受邀與ART TAIPEI合作策展，以擬真藝屏（High Fidelity ART Display）技術導入「藝術資產與永續示範展區-水墨特展」，此展區由策展團隊bísút與畫協產經研究室計畫，提供藝術品數位權證登錄及管理平台、取證，推出「藝術品收藏結合碳權」的新型交易模式促進企業購藏；而FindARTs在其中提供永續策展方案，協助將數位真跡擬真呈現，展出藝術家席德進、李重重、葉世強等作品，共同實踐環保節能效益，提升藝術品收藏賦能。

友達光電數位藝術專案室副總吳宜芳表示：「友達提供的FindARTs藝術體驗服務方案，可大幅精簡藝術品保存、運送、畫作維護等繁複作業與管理成本，有效降低碳足跡展示。很榮幸這次與ART TAIPEI聯手推升藝術永續新高度，累積藝術碳中和能力，並提供收藏家不受地域限制，也能在多個地點享受高品質、舒適賞畫的新選擇」。

友達致力研發藝術顯示科技應用，並開創多元場域推動藝文展演形式的解決方案。透過FindARTs藝術體驗服務方案，可滿足藝術家或資深藏家發行與高規格訂製專屬的「數位典藏精品」，並助力美術館、藝廊、策展單位辦理「策展服務」讓原作真跡不受修護間隔未能展出的限制，同樣能達成高品質的移地策展，以及為飯店或商辦打造「藝術空間營造方案」等，未來將持續為藝術體驗把關最頂尖藝術顯示科技，提供永續藝術科技服務，讓真跡突破有限空間，創造藝術鑑賞新浪潮。 友達為提供永續藝術科技服務，首度發行FindARTs數位典藏精品，提供最高規格加密技術珍藏且保護原畫作，讓真跡不受地域限制。友達／提供 友達FindARTs數位藝術專案室與ART TAIPEI合作永續策展方案，協助將數位真跡擬真呈現，以實踐環保節能效益，提升藝術品收藏賦能。友達／提供

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