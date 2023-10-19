反龍科三期自救會赴竹科陳情 科管局3點說明：重新評估計畫用地範圍
台積電（2330）於17日宣布「不再考慮進駐龍潭園區三期」後，「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（19）日再度前往竹科管管理局進行抗議陳情行動，並要求竹科管理局回復擴建計畫疑義處，並撤回龍潭科學園區擴建計畫案。竹科管理局今天回應表示，將以產業發展布局考量，評估龍潭園區擴建計畫。並積極聽取及整合民眾意見，重新評估該計畫用地範圍。
「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」一行約30人，今天早上10時赴二度竹科管局展開陳抗行動，歷時近一小時，在遞交陳情書後，搭乘遊覽車返回。
竹科管理局對此，發表下列三點說明表示：
一、竹科以產業發展布局，非為單一廠商徵地
園區設置的目的係為引進高級技術產業及科學技術人才，提升區域創新整合能量，以激勵國內產業技術之研究創新，並促進高級技術之產業發展。鑒於新竹及龍潭園區土地均已滿租，考量北臺灣高科技人才密集、產業聚落成熟及交通便利，且水電供應等配套均能因應，故選定龍潭園區東側區域進行擴建用地評估，日後完成用地取得後，依園區土地核配流程，辦理廠商配租作業，提供高科技產業建廠營運。
二、竹科管理局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事
竹科管理局於112年7月26日舉辦公聽會係依土地徵收條例規定，於事業計畫報核前舉行公聽會。會中已針對興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適法性及合法性進行說明並展示相關圖籍，以聽取民眾意見，俾公益考量與私益維護得以兼顧，並促進政府決策透明化。
三、積極聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍
竹科管理局因應地方有不同聲音，將重新評估本計畫用地需求，積極聽取及整合民眾意見，調整擴建範圍，並盡最大努力兼顧民眾權益，期望民眾能循正常管道表達意見，理性溝通，達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。
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