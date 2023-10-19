快訊

丹麥羽賽／力克星國女將500勝達陣 戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

反龍科三期自救會赴竹科陳情 科管局3點說明：重新評估計畫用地範圍

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科管理局建管組組長蔡文火向自救會人員說明。圖／科管局提供
竹科管理局建管組組長蔡文火向自救會人員說明。圖／科管局提供

台積電（2330）於17日宣布「不再考慮進駐龍潭園區三期」後，「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（19）日再度前往竹科管管理局進行抗議陳情行動，並要求竹科管理局回復擴建計畫疑義處，並撤回龍潭科學園區擴建計畫案。竹科管理局今天回應表示，將以產業發展布局考量，評估龍潭園區擴建計畫。並積極聽取及整合民眾意見，重新評估該計畫用地範圍。

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」一行約30人，今天早上10時赴二度竹科管局展開陳抗行動，歷時近一小時，在遞交陳情書後，搭乘遊覽車返回。

竹科管理局對此，發表下列三點說明表示：

一、竹科以產業發展布局，非為單一廠商徵地

園區設置的目的係為引進高級技術產業及科學技術人才，提升區域創新整合能量，以激勵國內產業技術之研究創新，並促進高級技術之產業發展。鑒於新竹及龍潭園區土地均已滿租，考量北臺灣高科技人才密集、產業聚落成熟及交通便利，且水電供應等配套均能因應，故選定龍潭園區東側區域進行擴建用地評估，日後完成用地取得後，依園區土地核配流程，辦理廠商配租作業，提供高科技產業建廠營運。

二、竹科管理局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事

竹科管理局於112年7月26日舉辦公聽會係依土地徵收條例規定，於事業計畫報核前舉行公聽會。會中已針對興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適法性及合法性進行說明並展示相關圖籍，以聽取民眾意見，俾公益考量與私益維護得以兼顧，並促進政府決策透明化。

三、積極聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍

竹科管理局因應地方有不同聲音，將重新評估本計畫用地需求，積極聽取及整合民眾意見，調整擴建範圍，並盡最大努力兼顧民眾權益，期望民眾能循正常管道表達意見，理性溝通，達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（19）日再度前往竹科管管理局進行抗議，並遞交陳情書予科管局建管組組長蔡文火（右）。圖／科管局提供
「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（19）日再度前往竹科管管理局進行抗議，並遞交陳情書予科管局建管組組長蔡文火（右）。圖／科管局提供

竹科 布局 自救會 台積電 土地徵收 建案

延伸閱讀

台積電退龍科自救會不滿被當暴民痛罵：蘇貞昌只顧財團

台積電退出龍科擴建未停 最新計畫排除南側縮小範圍

台積電撤出沒讓爭議止息 龍科三期擴建遭批無事業計畫

竹科太太白天都在幹嘛？竹科孩全說了 網：不是空穴來風

相關新聞

台積電退龍科自救會不滿被當暴民痛罵：蘇貞昌只顧財團

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局指出站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範...

台積電總裁魏哲家：半導體景氣似已觸底 為紛亂世局注入一劑強心針

面對法人關注半導體景氣動向，台積電總裁魏哲家今日在主持法說會接受法人提問表示，雖然現階段還是有客戶進行庫存調整，不過因半...

台積電法說會／半導體景氣何時觸底復甦？魏哲家妙回2領域早期跡象

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。魏哲家回...

小金雞一飛沖天 神雲、雲達、技鋼的啟示

市場關注AI伺服器代工的獲利能力，而第三季的季報正好可以把這些藏在母公司底下的AI小金雞，完整檢視營收與獲利的最好機會。

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（19）日舉行法說會，原本外界以為台積可能調降資本支出，但台積宣布今年全年資本支出仍可...

反龍科三期自救會赴竹科陳情 科管局3點說明：重新評估計畫用地範圍

台積電（2330）於17日宣布「不再考慮進駐龍潭園區三期」後，「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（19）日再度前往竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。