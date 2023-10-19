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看美擴大禁向陸出售AI晶片 和碩童子賢：現在是美中貿易對抗3.0版本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
針對美國政府擴大禁止向中國大陸出售AI晶片，和碩董事長童子賢今日指出，美國限制一些台積電高階製程、ASML設備及輝達（NVIDIA）部分產品出口到大陸，是美中貿易對抗版本3.0。和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片
針對美國政府擴大禁止向中國大陸出售AI晶片，和碩董事長童子賢今日指出，美國限制一些台積電高階製程、ASML設備及輝達（NVIDIA）部分產品出口到大陸，是美中貿易對抗版本3.0。和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片

針對美國政府擴大禁止向中國大陸出售AI晶片和碩（4938）董事長童子賢今（19）日指出，美國限制一些台積電（2330）高階製程、ASML設備及輝達（NVIDIA）部分產品出口到大陸，是美中貿易對抗版本3.0，且未來只要全球摩擦、對抗沒有停下來，極有可能發展到版本4.0。

童子賢今日出席工研院院士授證典禮，媒體詢問對於美國政府擴大禁止向中國大陸出口先進AI晶片對和碩影響。

童子賢提起中美貿易對抗未來進展。他說，中美貿易是從全球化自由貿易，走向各個政治、經濟、軍事，全球不同板塊間摩擦衝撞的過程，大約2017-2018年美國總統川普提出的貿易戰提高關稅，禁止某些產品進口，是版本一。

童子賢表示，到了拜登時代禁止ASML及許多美國半導體設備輸入到他所指名的伊朗、中國大陸等國家，他開始用高科技設備禁運，這是版本二。

童子賢指出，近來我們看到有些台積電高階製程及擴展到輝達一些你看起來會比較一般的產品，且ASML不只是EUV （極紫外光）設備，現在連很多DUV（深紫外光)設備都被禁止出口，我相信這是版本3.0。

他說，會不會下一步進展到版本4.0？我相信只要全球摩擦、對抗沒有停下來，這是極有可能的。

童子賢認為，台灣科技產品出口創造經濟活力，而科技產品在當前世界局勢裡面，其實是相當敏感的領域，台灣一面發展新的科技產品，但是也要不斷關注國際局勢的發展，關注全球貿易跟政治跟軍事板塊的衝撞，會不會帶給台灣進一步局限性。

童子賢表示，我們的產業前輩（台積電創辦人張忠謀）之前說自由化已死，我曾經加註看法，其實全球本來就沒有100%自由化，一定是國家跟國家、板塊跟板塊中間做一種國家安全跟經貿發展的比較利益，當一邊比較重要，如國安較重要，你的外貿發展就會受到限制。

童子賢指出，那安全為何提升到這麼重要地位？不言而喻，看看最近以巴衝突以及最近美國進一步提升貿易禁令的幅度，就知道當前國家安全跟科技經貿如果不衝突的時候，會很順暢，但衝突的話，就會有左右為難的局面，我想我們身處科技業要不斷注意及小心觀察發展趨勢。

童子賢 美國 台積電 和碩 晶片 美中關係

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