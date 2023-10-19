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台積電法說會／估第4季毛利率51.5~ 53.5% 營收188~196億美元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（19）日召開法說會，根據對當前業務狀況的評估，提出第4季的業績展望，合併營收預計介於188 ~ 196億美元；若以新台幣 32 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 51.5~ 53.5%之間；營業利益率預計介於 39.5~ 41.5%之間。

台積電公布 2023 年第3季財務報告，合併營收約5,467.3億元，稅後純益2,110億元，每股純益8.14元（折合美國存託憑證每單位為 1.29 美元）。

與去年同期相較，2023 年第3季營收減少 10.8%，稅後純益與每股純益皆減少24.9%。與前一季相較，2023 年第3季營收增加 13.7%，稅後純益則增加16.1%。

若以美金計算，2023 年第3季營收為 172.8 億美元，較去年同期減少 14.6%，較前一季增加10.2%。

2023 年第3季毛利率為 54.3%，營業利益率為 41.7%，稅後純益率則為 38.6%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，「2023 年第3季的業績得益於領先業界的 3 奈米技術強勁量產及市場對 5 奈米技術的更多需求；然而部分受益被客戶持續的庫存調整抵消。進入第4季，預期業績將受惠於3 奈米技術持續強勁量產，惟部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消」。

台積電 營收

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