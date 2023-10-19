台積電法說會／錯估7奈米產能利用率？魏哲家透露2原因

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。外資分析師關注為何台積7奈米產能利用率為何如此低與預估失準的原因，魏哲家則坦言，台積原先預期7奈米可全產能利用率但因手機需求戲劇化下滑加上某個客戶（One customer）延遲生產所致。

分析師關注台積電第3季車用電子營收季減24%居冠，魏哲家回應，主要是車用進入庫存去化。

分析師也追問台積電N7產能利用率為何如此低？和原先預期不一樣。

對此魏哲家回應，台積原先預期N7可全產能利用率但因為手機戲劇化下滑加上主要客戶延遲生產，不過相似的情況在過去28奈米2018-2019年也曾出現，雖然低產能利用率一段時間，但台積很努力運用特殊製程來改善，這是相似的情況。

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