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台積電法說會／今年資本支出維持320億美元 未來資本密集度估降

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。路透
台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。路透

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。黃仁昭說，台積電投資保持謹慎，今年資本支出維持近320億美元水準。回應分析師提問，黃仁昭也說，台積資本密度過去非常高，而目前開始收割投資，預期未來資本密集度在未來數年有望下降。

台積電原先預期資本支出320-360億美元，隨後調整為將接近320億美元的低標，法說會前原先外資與業界再度傳出台積電今年資本支出約40億美元投資恐將遞延至2024年，不過今日台積電並未再度下修資本支出目標而是維持。

依據台積電統計，今年第3季美元資本支出換算約新台幣2266.2億元，較今年第2季2505.3億元減少，若換成美元台積電今年第3季美元資本支出約71億美元，較今年第2季81.7億美元、首季99.4億美元持續下滑，前三季累計資本支出已動支252.1億美元。

若按照台積電今年資本支出約近320億美元不變下，法人推估，台積電第4季資本支出約在67.9億美元，較今年第3季持續下降。

台積電先前拉升季配息至3元時已提到，隨著資本密集度在接下來幾年開始降低，台積公司未來幾年的現金股利政策重點預計將從可持續性轉向每股現金股利穩定增加。

台積電 法說會 配息 魏哲家

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