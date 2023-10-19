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不只出席鴻海科技日！黃仁勳對美新禁令看法受矚 透露來台「非公開行程」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前訪台，除了公開行程，黃仁勳也透露已與廣達、鴻海、華碩、技嘉等合作夥伴見面。報系資料照／記者吳康瑋 攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前訪台，除了公開行程，黃仁勳也透露已與廣達、鴻海、華碩、技嘉等合作夥伴見面。報系資料照／記者吳康瑋 攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周造訪台灣，除了出席鴻海（2317）科技日活動，以及拜訪其他供應商、探訪各式小吃的行程，他對於美國對中出口晶片的管制新禁令看法也受到矚目。

黃仁勳今日稍早與英業達總經理蔡枝安會面，被媒體問到上述美國新禁令時，坦言這確實會影響中國市場與產業。但國安議題確實很重要，輝達也會遵循美國政府的相關規定。

另外，除了公開行程，黃仁勳也透露已與廣達、鴻海、華碩、技嘉等合作夥伴見面。同時，他也已和張忠謀夫婦吃過飯，他也稱讚張忠謀夫人張淑芬的手藝。

黃仁勳 美國 鴻海 張忠謀 輝達 晶片

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