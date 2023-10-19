資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（19）日舉行法說會，原本外界以為台積可能調降資本支出，但台積宣布今年全年資本支出仍可達320億美元高水準。主因AI人工智慧需求強勁，智慧型手機和個人電腦客戶持續向3奈米推進，2奈米先進製程加速建廠和3奈米持續增加產能。

但台積全年資本支出落在原預估320億美元到360億美元，前一季下修至接近320億美元下緣。

受惠蘋果、輝達和聯發科等客戶第4季在3奈米／4奈米及5奈米持續放量，台積電預估本季合併營收在以1美元兌換新台幣32元計算基礎，將介於188億美元至196億美元，約季增8.8%到13.4%，以中間數計算，約季增11%，成長與第3季相近。

毛利率則受到匯率因素無法如第3季有利，將季減1.5個百分點，落於51.5%到53.5%；營業利益率介於39.5%到41.5%，低於第3季的41.7%。

儘管地緣政治引發各國競相發展半導體，但台積電技術仍領先群雄，尤其先進製程成為全球依賴重心。台積電受惠3奈米第3季放量，占營收比重達到6%，加上5奈米明顯回溫，使7奈米以下先進製程占營收比重達到59%，寫下單季新高。

台積電公布3奈米製程出貨占第3季晶圓銷售金額的6%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

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