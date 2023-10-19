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推出高速7,200MTs DDR5記憶體 較前一代產品效能提升50%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
美光。路透
美光。路透

美光科技（MU）今（19）日宣布推出 16Gb DDR5 記憶體，奠基於其領先業界的1β製程節點技術，美光1β DDR5 DRAM的內建系統功能速率可達7,200 MT/s，目前已出貨給所有資料中心及PC客戶，相較於前一代產品，效能可提升 50%，每瓦效能功耗可降低33%。

美光表示，因應資料中心工作負載所需，CPU內核數持續增加，為突破「記憶體牆」（Memory Wall）瓶頸，同時為客戶提供最佳化的總擁有成本，對於記憶體頻寬及容量需求也隨之大幅提升，美光推出的1β DDR5 DRAM可擴大運算能力，並以更高效能輔佐資料中心及客戶端平台，支援AI訓練及推論、生成式 AI、資料分析、記憶體資料庫等。

美光強調，全新1β DDR5 DRAM產品在現有模組化密度中，速率可達4,800 MT/s 至 7,200MT/s，適用於資料中心及客戶端應用。

美光核心運算DRAM產品設計工程事業部企業副總裁Brian Callaway指出，量產1β DDR5 DRAM並提供給客戶及資料中心平台，是業界一大里程碑，在我們與生態系夥伴及客戶合作下，將加速高效能記憶體產品的普及。

華碩（2357）消費性產品事業處協理陳奕彰則說，華碩作為消費型及電競高效能筆電領導品牌，如何將記憶體子系統轉換至 DDR5 是華碩關注的一大重點，我們很期待推出搭載美光1β DDR5記憶體的華碩與ROG筆電，為顧客創造出更好的使用體驗。

Ampere Computing產品長Jeff Wittich認為，將Ampere的雲原生處理器搭配美光1β DDR5記憶體，可組成同級中最佳的運算方案，滿足超大規模客戶追求的效能、擴充性及能耗比，AmpereOne平台及早整合採用速率達7,200MT/s的美光1β DDR5記憶體，將可持續推進AI、機器學習等高效能運算應用發展。

Cadence IP事業群資深副總裁暨總經理Boyd Phelps強調，我們很榮幸與美光合作，運用我方領導業界的 DDR5、LPDDR5X、GDDR6、HBM3 IP系統解決方案，搭配美光世界級記憶體產品組合，共同支持適合特定應用的次世代平台，在美光先進的1β DDR5記憶體助力之下，我們能夠以高達7,200MT/s的速率評估並驗證高效能的DDR5 IP。

美光 記憶體

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