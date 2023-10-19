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志工看珊瑚白化受震撼！台達復育珊瑚好感度提升22倍 中鋼公司碳排降4%狠甩「大戶標籤」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華（右二）、海科館館長陳素芬（右一）、台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊（左二）、台達基金會執行長張楊乾（左一）出席潮境珊瑚保種中心啟用開幕。圖／台達電子文教基金會提供
台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華（右二）、海科館館長陳素芬（右一）、台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊（左二）、台達基金會執行長張楊乾（左一）出席潮境珊瑚保種中心啟用開幕。圖／台達電子文教基金會提供

台達攜手海科館潮境珊瑚保種中心啟用，3年復育萬株珊瑚。圖／海科館提供
台達攜手海科館潮境珊瑚保種中心啟用，3年復育萬株珊瑚。圖／海科館提供

image source：台達提供

文／陳宣懿

2020年8月，一位台達基金會志工在潛水時，親眼看到珊瑚「白化」，感到相當震撼，「原來海水升溫對生態的破壞，離自己如此地近」。曾有「珊瑚王國」美譽的台灣，珊瑚礁近幾年長期浸泡在攝氏30度的海水中，出現大規模白化的慘況，聯合國也指出，當地球升溫1.5度，將會有70％到90％的珊瑚面臨滅絕危機。

身為生物棲息地的珊瑚若死亡，將對海洋生態多樣性造成重大打擊。為了促進永續生態發展，電源大廠台達（Delta）投入珊瑚復育工作；此外，為了保護地球資源永續發展，台灣最大的鋼鐵企業中鋼公司針對低碳議題，協助供應鏈共同面對轉型挑戰，打造全台第一座「鋼化聯產先導工場」。

▲中鋼公司鋼化聯產先導工場俯視圖

image source：中鋼公司提供

台達打造「潮境珊瑚保種中心」　三年要復育萬株珊瑚

1971年創立於新北市新莊區的台達，以生產電視線圈、電子零組件以及製造繞線式磁性元件起家，目前為電源管理與散熱解決方案的主要廠商。

當年基金會志工看到「珊瑚白化」的那股震撼與心痛，成為台達基金會的動力與信念；為了改善海洋環境，2020年起和國立海洋科技博物館與民間的保育團隊展開合作，開始投入台灣東北角珊瑚復育工作。將台達工業及樓宇自動化的方案導入珊瑚復育基地，為珊瑚量身打造適宜生長環境，已成功復育一千餘株珊瑚，預計三年復育超過一萬株珊瑚，使生物多樣性話題之好感度大幅提升22倍。

台達將生物多樣性納入公司的永續策略，至少有60位志工參與復育行動，更有不少人為此特地考潛水執照以協助進行水下作業。台達表示，目前已經成功復育超過千株的珊瑚，打造「潮境珊瑚保種中心」，守護海洋生物多樣性，相關行動獲得不少網友的正面討論，贏得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」科技、電子及工業類別領航創新獎。

不僅定期為供應商舉辦ESG教育訓練，分享節能減碳經驗，台達積極打造永續供應鏈，自2020年開始已連續3年獲得國際非營利組織CDP（前Carbon Disclosure Project）「A」級最高級別「供應鏈議合領導者 」，使CDP及議合聲量較去年度增加50.75%。

▲台北市長蔣萬安（左）頒發「ESG企業永續領域」科技、電子及工業類領航創新獎給予台達，由台達樓宇自動化事業部總經理林昆閱（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

▲潮境珊瑚保種中心正式啟用

image source：FB／國立海洋科技博物館

中鋼公司建立「鋼化聯產先導工場」　運用碳捕捉技術降低碳排放

同樣致力實踐ESG企業永續的中鋼公司，1971年由政府出資成立，為十大建設重要項目之一，已在高雄發展五十多年。隨著低碳時代來臨，秉持「鋼鐵產業共存共榮」理念，透過「以大帶小」方式面對低碳轉型挑戰，結合上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈。

中鋼公司派出具備碳管理與節能領域的專家至客戶端現場，協助建置碳盤查能力以及提供節能減碳診斷等輔導項目，截至2023年9月7日，已完成11家下游客戶之碳管理輔導工作，診斷出至少1,500噸的減碳效益。

中鋼公司聯合化工產業與工研院合作，建立鋼化聯產先導工場，期望透過碳捕捉再利用技術，進一步製成綠色化學品，達成降低碳排放。鋼化聯產話題引起網友關注，正面聲量佔比較去年大幅增加2倍；另外，利用綠色鋼品，加乘外部減碳效益，引進智能化系統優化管理製程，大幅降低污染排放量，使2022年度溫室氣體排放較2018年減少88.4萬噸，降幅達4%，奪得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」科技、電子及工業類別策略卓越獎。

▲台北市長蔣萬安（左）頒發「ESG企業永續領域」科技、電子及工業類策略卓越獎給予中鋼公司，由中鋼公司台北辦事處代表毛慶中（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

2023網路口碑之星「ESG企業永續」完整洞察報告下載

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