微軟推AI秘書 可寫信、做會議摘要

沒空開會？AI秘書能代替你去，還會幫忙摘要！微軟將於11月發表最新的AI語音助理「Copilot」，《英國廣播公司》記者搶先體驗，Copilot可撰寫電子郵件、做會議摘要與投影片，這也讓外界擔心，如祕書類的工作被取代的可能性愈來愈高。

取代助理工作

根據《英國廣播公司》報導，微軟將於11月1日推出新的AI助理「Copilot」，它可以協助用戶在微軟線上會議軟體「Team」上進行摘要，還能撰寫郵件、製作簡單試算表與投影片。微軟希望能透過「Copilot」減少雜務工作，但外界同時擔心「Copilot」將取代很多助理或秘書類的工作。

歐洲與中國近來的AI相關規定都要求人類有確保知情是與AI互動的權利，對此，微軟應用程式365的負責人史坦包曼指出，會確保用戶之間知道彼此是否使用AI助理，「雖然主要的回應是由AI產生，但人類一定會介入。」

可做出多頁投影片

《英廣》記者提到，「Copilot」使用ChatGPT的系統，並在試用時有效的將一場會議的內容摘要出來，還能撰寫成電子郵件，而且在寄出去前是可以編輯的。另外，記者也測試輸入一些有關消防安全的內容，要求Copilot製作投影片，它也在43秒內做了出來，但還不能解讀到記者要求簡報「色彩鮮豔」的指令。

此外，在摘要會議時，微軟設定Copilot不能判斷誰講得比較好。目前微軟設定使用Copilot每個月要付30美元，而且一定要連上網路才能使用，無法離線操作。對此，牛津大學AI與道德中心副教授瓦莉茲擔心，民眾對AI工具依賴度提升，若產品被駭後果將不堪設想。

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